Un bărbat a fost încătușat în timpul unui flagrant, dar era nevinovat. Ce s-a întâmplat cu adevăratul suspect

Un bărbat suspectat de înșelăciune a fost prins în flagrant de polițiștii din București, imediat după ce ar fi primit suma de 10.000 de lei. În timpul intervenției, un alt bărbat aflat în apropiere a fost imobilizat și încătușat, după ce ar fi refuzat să se legitimeze și ar fi încercat să plece din zonă. Verificările ulterioare au arătat că acesta nu avea nicio legătură cu dosarul.
Polițiștii au intervenit pentru prinderea suspectului
Acțiunea a avut loc pe 7 iulie, când polițiștii Capitalei au organizat un flagrant pentru prinderea unui bărbat bănuit de implicarea într-o înșelăciune. Suspectul a fost imobilizat imediat după ce ar fi intrat în posesia unei noi sume de 10.000 de lei, parte dintr-un prejudiciu total estimat la 110.000 de lei.
În apropierea acestuia se afla un alt bărbat care, la vederea polițiștilor, ar fi încercat să evite verificările și să părăsească zona. Oamenii legii i-au cerut să se legitimeze, însă acesta nu s-ar fi conformat somațiilor și ar fi continuat să aibă un comportament necooperant.
Bărbatul a fost încătușat, dar nu era implicat
Pentru că polițiștii nu puteau exclude în acel moment o posibilă legătură cu suspectul, bărbatul a fost imobilizat și încătușat. În drum spre secția de poliție, acesta ar fi încercat din nou să se sustragă, motiv pentru care măsurile au fost menținute până la clarificarea situației.
„Pe parcursul conducerii la sediul unității de poliție, bărbatul a continuat să manifeste un comportament necooperant, încercând din nou să se sustragă măsurilor dispuse, aspect care a impus menținerea măsurilor de imobilizare până la clarificarea situației. În cadrul unor astfel de intervenții operative, polițiștii au obligația legală de a adopta măsurile necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a acțiunii, protejarea tuturor persoanelor implicate și verificarea tuturor împrejurărilor de fapt.
Măsurile operative sunt dispuse în funcție de informațiile existente și de conduita persoanelor implicate la momentul intervenției, fără ca polițiștii să poată exclude, anterior verificărilor, o eventuală implicare a persoanelor aflate în proximitatea autorului. În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că bărbatul nu avea nicio implicare în cauza penală și nu au fost luate măsuri procesuale împotriva lui. Poliția susține că intervenția a fost justificată de comportamentul acestuia și de informațiile disponibile în momentul operațiunii”, a transmis Poliția Capitalei.
Suspectul de înșelăciune a fost reținut
Bărbatul prins în flagrant a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.