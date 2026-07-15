Un bărbat a fost încătușat în timpul unui flagrant, dar era nevinovat. Ce s-a întâmplat cu adevăratul suspect

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 13:12

Un bărbat suspectat de înșelăciune a fost prins în flagrant de polițiștii din București, imediat după ce ar fi primit suma de 10.000 de lei. În timpul intervenției, un alt bărbat aflat în apropiere a fost imobilizat și încătușat, după ce ar fi refuzat să se legitimeze și ar fi încercat să plece din zonă. Verificările ulterioare au arătat că acesta nu avea nicio legătură cu dosarul.

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