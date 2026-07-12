Mașină spulberată de un tren de persoane, în Suceava. Șoferul este în stop cardio-respirator GALERIE FOTO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 iul. 2026, 07:52

Clipe dramatice în localitatea suceveană Prelipca, unde un autoturism a fost lovit în plin de un tren de persoane. Echipajele de intervenție rapidă au găsit la locul accidentului o victimă inconștientă, aflată în stop cardio-respirator. În timp ce echipele medicale luptă pentru a-i salva viața prin manevre de resuscitare, autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili condițiile în care s-a produs coliziunea.

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