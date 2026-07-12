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Mașină spulberată de un tren de persoane, în Suceava. Șoferul este în stop cardio-respirator GALERIE FOTO

Un tren de persoane a lovit un autoturism, iar șoferul este resuscitat Foto/ISU

Un tren de persoane a lovit un autoturism, iar șoferul este resuscitat Foto/ISU

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 iul. 2026, 07:52

Clipe dramatice în localitatea suceveană Prelipca, unde un autoturism a fost lovit în plin de un tren de persoane. Echipajele de intervenție rapidă au găsit la locul accidentului o victimă inconștientă, aflată în stop cardio-respirator. În timp ce echipele medicale luptă pentru a-i salva viața prin manevre de resuscitare, autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili condițiile în care s-a produs coliziunea.

O coliziune feroviară de o gravitate extremă a avut loc în această dimineață, în jurul orei 07:00, în localitatea Prelipca din județul Suceava. Un tren plin cu pasageri a izbit în plin un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată, lăsând în urmă o victimă în stare critică.

Mobilizare masivă a forțelor de salvare

Imediat după impact, la fața locului a fost declanșată o alertă maximă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava a trimis de urgență o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD cu echipaj de prim ajutor.

Pentru a asigura suportul medical necesar, în sprijinul pompierilor au fost direcționate și două ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Șoferul, găsit în stop cardio-respirator

La sosirea primelor echipaje de salvatori, peisajul era unul de-a dreptul dramatic. O persoană a fost proiectată în afara autovehiculului distrus. Victima se afla în stare de totală inconștiență și nu prezenta semne vitale.

Echipa medicală de urgență a declanșat imediat protocolul de resuscitare cardio-respiratorie direct pe carosabil, medicii făcând eforturi disperate pentru a-i reporni inima.

Poliția a deschis deja o anchetă la fața locului pentru a stabili cu exactitate dacă accidentul a fost cauzat de nerespectarea semnalelor acustice și luminoase sau de vizibilitatea redusă.

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