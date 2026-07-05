16 ani de la tragedie aviatică de la Tuzla. Omagiu adus celor 12 militarii căzuți la datorie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 09:52

Forțele pentru Operații Speciale Române aduc un omagiu militarilor care și-au pierdut viața în urmă cu 16 ani, în tragedia aviatică de la Tuzla — un moment care rămâne profund înscris în memoria instituției și a camarazilor rămași în serviciu.

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