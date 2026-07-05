Realitatea.NET
Ultimele Stiri· 1 min citire

16 ani de la tragedie aviatică de la Tuzla. Omagiu adus celor 12 militarii căzuți la datorie

Piatră comemorativă pentru militarii decedați

Piatră comemorativă pentru militarii decedați

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 09:52

Forțele pentru Operații Speciale Române aduc un omagiu militarilor care și-au pierdut viața în urmă cu 16 ani, în tragedia aviatică de la Tuzla — un moment care rămâne profund înscris în memoria instituției și a camarazilor rămași în serviciu.

Azi se împlinesc 16 ani de la tragicul accident de pe Aerodromul Tuzla, în care opt militari aparținând Forțelor Navale pentru Operații Speciale și patru militari din Forțele Aeriene Române și-au pierdut viața.

În ziua de 5 iulie 2010, un avion militar de antrenament s‑a prăbușit imediat după decolare, provocând moartea a 12 militari și rănirea altora aflați la bord.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tragedie aviaticatuzla5 iulie 2010militari romani

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Ultimele Stiri

Mai Multe