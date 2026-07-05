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16 ani de la tragedie aviatică de la Tuzla. Omagiu adus celor 12 militarii căzuți la datorie
Piatră comemorativă pentru militarii decedați
Forțele pentru Operații Speciale Române aduc un omagiu militarilor care și-au pierdut viața în urmă cu 16 ani, în tragedia aviatică de la Tuzla — un moment care rămâne profund înscris în memoria instituției și a camarazilor rămași în serviciu.
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