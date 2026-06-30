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Alertă la granița României: Airbus 320 interceptat de avioane de luptă bulgare după semnal de deturnare
MIG 29 din dotarea Forțelor Bulgare (Profimedia)
Publicat30 iun. 2026, 20:28
Actualizat30 iun. 2026, 20:36
Incident aerian grav în nordul Bulgariei, imediat după traversarea frontierei dunărene dinspre România. Un avion de pasageri Airbus A320 a emis un semnal internațional care indică o posibilă deturnare, iar la doar câteva minute un MiG‑29 al Forțelor Aeriene Bulgare a interceptat aeronava și a escortat‑o până la intrarea în spațiul aerian al Turciei.
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