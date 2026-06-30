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Alertă la granița României: Airbus 320 interceptat de avioane de luptă bulgare după semnal de deturnare

MIG 29 din dotarea Forțelor Bulgare (Profimedia)

MIG 29 din dotarea Forțelor Bulgare (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 iun. 2026, 20:28
Actualizat30 iun. 2026, 20:36

Incident aerian grav în nordul Bulgariei, imediat după traversarea frontierei dunărene dinspre România. Un avion de pasageri Airbus A320 a emis un semnal internațional care indică o posibilă deturnare, iar la doar câteva minute un MiG‑29 al Forțelor Aeriene Bulgare a interceptat aeronava și a escortat‑o până la intrarea în spațiul aerian al Turciei.

Ministerul Apărării din Bulgaria confirmă că avionul de pasageri a fost identificat și escortat conform procedurilor NATO. După traversarea Bulgariei, aeronava a fost preluată de două F‑16 turcești, semn că alerta a fost tratată la cel mai înalt nivel de securitate regională, scrie Aktualno.

"O aeronavă Airbus A320 a raportat codul 7500 pe transponder, indicând o intervenție ilegală la bord. La ora 13:57 (marți - N.R.), aeronava a intrat în spațiul aerian al Republicii Bulgaria din zona frontierei de stat de-a lungul fluviului Dunărea, unde a fost interceptată de un avion de vânătoare MiG-29 aflat în serviciu , care a decolat de la baza a 3-a aeriană la ora 13:54", a anunțat centrul de presă al Ministerului Apărării, citat de BGNES.

Deocamdată, autoritățile nu au explicat motivul pentru care Airbusul a emis codul de deturnare. Nu se știe dacă a fost vorba despre o eroare tehnică, o alarmă falsă sau un incident real la bord.

Presa bulgară notează doar că aeronava a intrat în Bulgaria „deasupra Dunării”, ceea ce indică o interceptare aproape imediată după ieșirea din spațiul aerian al României.

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