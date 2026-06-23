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Locale· 1 min citire
Furtuna a făcut prăpăd în județul Hunedoara. Gospodării inundate și copaci doborâți la pământ în urma vijeliilor
FOTO: Facebook
Ploile torențiale care s-au abătut marți după-amiază asupra Văii Jiului, județul Hunedoara, au provocat inundații și pagube în mai multe gospodării și locuințe. Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara a anunțat că în orașul Petrila au fost inundate patru gospodării și două case.
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