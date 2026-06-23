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Locale· 1 min citire
Tragedie pe DN 56A: Un copil a murit și trei persoane sunt în stare critică după un accident între un autotren și un autoturism în județul Mehedinți
Accident rutier Mehedinți
Un accident rutier grav s-a produs marți pe DN 56A, în județul Mehedinți, în zona localității Cujmir. Un copil și-a pierdut viața, iar alte trei persoane se află în stare critică. Mașina în care se aflau victimele era înmatriculată în Grecia.
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