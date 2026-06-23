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Tragedie pe DN 56A: Un copil a murit și trei persoane sunt în stare critică după un accident între un autotren și un autoturism în județul Mehedinți

Accident rutier Mehedinți

Accident rutier Mehedinți

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 15:43

Un accident rutier grav s-a produs marți pe DN 56A, în județul Mehedinți, în zona localității Cujmir. Un copil și-a pierdut viața, iar alte trei persoane se află în stare critică. Mașina în care se aflau victimele era înmatriculată în Grecia.

Tragedia a avut loc marți pe Drumul Național 56A, pe raza localității Cujmir din județul Mehedinți, unde un autotren și un autoturism s-au ciocnit violent. Primele informații sosite de la fața locului confirmă că un copil a decedat în urma impactului, în timp ce alte trei persoane au fost transportate de urgență la spital în stare critică.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, circulația rutieră pe DN 56A în zona accidentului a fost complet blocată pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Victimele — cetățeni cu mașină înmatriculată în Grecia

Autoturismul implicat în accident purta numere de înmatriculare din Grecia. Identitatea completă a victimelor urmează să fie stabilită de autoritățile române.

Echipajele de urgență, mobilizate la fața locului

La locul accidentului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță, pompierii și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs coliziunea sunt în desfășurare.

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