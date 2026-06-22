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Furtuna și grindina au făcut ravagii în județul Sibiu. Mai multe străzi au fost inundate. A fost emis mesaj RO-Alert-VIDEO

FOTO: Captură Sibiu Independent

FOTO: Captură Sibiu Independent

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 22 iun. 2026, 16:18

Furtuna și grindina au făcut ravagii luni după-amiază, în județul Sibiu, vizat de un Cod Protocaliu de vreme severă. Mai multe străzi au fost inundate, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert, avertizând populația cu privire la furtunile puternice, grindina și rafale de vânt de până la 90 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 22 iunie, un cod protocaliu de vreme rea valabil în intervalul 15:45 - 16:30 în Sibiu, Cisnădie, Săliște, Șelimbăr, Roșia, Orlat, Cristian, Șura Mare, Nocrich, Șura Mică, Poplaca.

Potrivit meteorologilor, în avest interval se vor semnala ”averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70...90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...3 cm)”.

În acest context, a fost emis un mesaj RO-Alert în care autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale pe durata manifestării fenomenelor periculoase și să adopte măsuri de autoprotecție.

Cetățenii sunt sfătuiți să nu traverseze cursuri de apă în cazul creșterii debitelor, să evite apropierea de copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi dislocate de vântul puternic și să nu se deplaseze cu autoturismele în zonele afectate de acumulări de apă.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență recomandă consultarea ghidurilor de comportament în caz de fenomene meteo extreme disponibile pe platforma națională „Fii Pregătit”

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