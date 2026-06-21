Traseul Jepii Mici din Bucegi rămâne închis. Un pod de gheaţă s-a rupt sub un grup de turişti - FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 21:06

Traseul turistic Jepii Mici din Munții Bucegi rămâne închis, chiar dacă vara a început din punct de vedere calendaristic. Salvamontiștii din Prahova avertizează că, în multe zone, încă există porțiuni acoperite de zăpadă și pericole care pot pune în pericol viața turiștilor, după ce duminică un pod de gheață s-a rupt sub un grup de vizitatori, care au scăpat, din fericire, nevătămați.

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