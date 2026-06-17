Cel mai cunoscut prezentator de emisiuni auto din lume suferă de o formă agresivă de cancer VIDEO

Britanicul Jeremy Clarkson, probabil cel mai cunoscut prezentator de emisiuni despre mașini din lume, a anunțat că suferă de o formă rară de cancer.
Jeremy Clarkson, faimosul prezentator al emisiunii „Top Gear” și protagonistul îndrăgitului reality-show „Ferma lui Clarkson”, a împărtășit cu publicul o veste tulburătoare. În cadrul ultimului episod al serialului său documentar, realizatorul britanic a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer. Deși a preferat să păstreze discreția totală asupra tipului exact de afecțiune de care suferă, Clarkson a confirmat că va trebui să treacă printr-o intervenție chirurgicală complexă.
Diagnosticat în secret, dar depistat la timp
Momentul confesiunii a fost unul extrem de încărcat emoțional. Jeremy le-a mărturisit colegilor săi de încredere, Charlie Ireland și Kaleb Cooper, că a aflat cumplitul verdict încă din luna mai. Diagnosticul a fost pus în urma unei biopsii efectuate în timpul unei perioade în care acesta s-a retras temporar din atenția publică.
„Am cancer. Nu privește pe nimeni unde este localizat. Știu din mai”, a declarat vedeta TV.
În ciuda agresivității bolii, există și o rază de speranță: Clarkson a subliniat că, din fericire, medicii au reușit să depisteze afecțiunea într-un stadiu „foarte timpuriu”.
Complicații medicale și un viitor incert pe micile ecrane
Imaginile difuzate la finalul sezonului îl surprind pe Clarkson pe un pat de spital, vorbind deschis despre momentele de cumpănă prin care trece. Acesta a recunoscut că drumul nu este deloc ușor și că o parte dintre procedurile medicale inițiale nu au decurs conform planului.
Mai mult, prezentatorul a lăsat să se înțeleagă că viitorul emisiunii sale de pe Amazon Prime depinde în totalitate de evoluția stării sale de sănătate și de succesul următoarei etape de tratament. Cu umorul său caracteristic, dar vizibil afectat, acesta a transmis: „Dacă va funcționa, ne vedem în sezonul 6, dacă nu, nu”. Înainte ca episodul să fie difuzat, el își avertizase deja fanii pe rețelele de socializare că imaginile vor fi „foarte, foarte dificile de urmărit”.
De la mașini de cursă, la viața la țară
Jeremy Clarkson rămâne una dintre cele mai emblematice și influente figuri din istoria televiziunii britanice. Timp de aproape două decenii, el a fost motorul emisiunii „Top Gear”, unde, alături de Richard Hammond și James May, a filmat peste 240 de episoade care au făcut istorie la nivel mondial.
Din 2021, el a început un nou capitol de succes cu „Ferma lui Clarkson”. Serialul documentează, cu mult umor și realism, încercările sale adesea stângace de a gestiona o fermă uriașă în Yorkshire, în ciuda lipsei sale absolute de experiență în agricultură. Fanii din întreaga lume speră acum ca spiritul său bătăios să îl ajute să câștige și această luptă dificilă.