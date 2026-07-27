Ce greșesc majoritatea proprietarilor când își instalează aer condiționat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 14:21

Piața climatizării din România a crescut constant în ultimii ani, susținută de veri tot mai lungi și de tarife la energie care obligă consumatorii să fie atenți la eficiență.

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