Ce greșesc majoritatea proprietarilor când își instalează aer condiționat
De ce nu funcționează regulile generale
Piața climatizării din România a crescut constant în ultimii ani, susținută de veri tot mai lungi și de tarife la energie care obligă consumatorii să fie atenți la eficiență.
Cu toate acestea, o parte semnificativă a investițiilor în sisteme de aer condiționat nu produc rezultatul așteptat. Motivul nu ține de echipament, ci de deciziile luate înainte și în timpul instalării.
Dimensionarea greșită, cea mai frecventă eroare
De ce nu funcționează regulile generale
Majoritatea cumpărătorilor pornesc de la o formulă simplă: 9.000 BTU pentru 20 de metri pătrați, 12.000 BTU pentru 30.
Formula ignoră însă factorii care contează cel mai mult: expunerea la soare, etajul, calitatea izolației, suprafața vitrată și, mai ales, regimul climatic al zonei.
În localitățile de pe litoral, unde umiditatea ridicată obligă aparatul să lucreze suplimentar pentru dezumidificare, un echipament dimensionat după regula generală ajunge frecvent în regim de suprasarcină.
Specialiștii în montaj aer condiționat Constanța recomandă o marjă de 20-25% peste calculul standard pentru spațiile expuse, tocmai pentru a evita funcționarea continuă la capacitate maximă.
Capacitatea reală versus capacitatea nominală
Un detaliu tehnic rar discutat în etapa de vânzare este diferența dintre valoarea nominală înscrisă în fișa tehnică și performanța reală în condiții de exploatare.
Echipamentele din segmentul superior livrează capacități peste pragul declarat, ceea ce oferă o rezervă de performanță în zilele cu temperaturi extreme.
Această rezervă face diferența între un aparat care menține temperatura constant și unul care cedează exact în perioadele de vârf.
Practic, un sistem care funcționează la 70% din capacitate consumă mai puțin și se uzează mai lent decât unul forțat permanent la maximum.
Supradimensionarea excesivă are însă efectul invers: aparatul răcește rapid, se oprește, apoi repornește la intervale scurte, fără să apuce să dezumidifice aerul.
Rezultatul este o încăpere rece, dar cu senzație de umezeală — exact problema pe care sistemul ar fi trebuit să o rezolve.
Instalarea, veriga slabă a investiției
Certificarea AGFR nu este opțională
Manipularea agenților frigorifici fluorurați este reglementată la nivel european prin regulamentul privind gazele cu efect de seră.
În România, tehnicienii care execută astfel de lucrări trebuie să dețină certificarea AGFR, emisă de Asociația Generală a Frigotehniștilor din România.
O instalare realizată de personal necertificat nu doar că afectează performanța echipamentului, ci expune proprietarul la sancțiuni în cazul unui control.
În practică, verificarea acestei certificări rămâne un pas pe care puțini clienți îl fac înainte de a semna contractul.
Ce înseamnă o garanție reală
Diferența dintre furnizori se vede cel mai clar în condițiile de garanție oferite.
Firmele cu vechime în domeniu — în unele cazuri peste două decenii de activitate — acoperă până la 5 ani atât echipamentul, cât și manopera de instalare, asumându-și implicit calitatea execuției.
Garanțiile limitate strict la echipament, fără acoperirea lucrării, transferă riscul integral asupra clientului.
Distincția devine relevantă în situațiile cele mai frecvente de defecțiune: pierderi de agent frigorific pe traseu, vibrații generate de o fixare incorectă a suportului sau evacuarea deficitară a condensului.
Toate trei sunt consecințe ale montajului, nu ale echipamentului, și rămân descoperite în absența unei garanții de manoperă.
Traseul frigorific, detaliul care decide performanța
Distanța dintre unitatea interioară și cea exterioară influențează direct randamentul sistemului.
Fiecare metru suplimentar de conductă și fiecare cot adăugat traseului generează pierderi de presiune care reduc capacitatea efectivă de răcire.
Producătorii indică în documentația tehnică lungimea maximă admisă și cantitatea suplimentară de agent frigorific necesară peste o anumită distanță.
Ignorarea acestor specificații conduce la un sistem care funcționează, dar sub parametrii pentru care a fost plătit.
Factorii specifici zonei costiere
Coroziunea, un cost ascuns
Aerul marin încărcat cu particule de sare accelerează degradarea componentelor metalice ale unității exterioare.
Serpentinele condensatorului sunt cele mai afectate, iar deteriorarea lor reduce progresiv transferul de căldură și crește consumul de energie.
Producătorii oferă versiuni cu finisaje anticorozive pentru astfel de medii, iar instalatorii cu experiență locală recomandă tratamente periodice de protecție.
Costul suplimentar inițial se amortizează prin prelungirea semnificativă a duratei de viață a echipamentului.
Momentul instalării influențează calitatea execuției
Cererea pentru lucrări de climatizare este puternic sezonieră, concentrată în lunile iunie-august.
În perioada de vârf, echipele de instalare lucrează sub presiunea unui număr mare de programări, iar timpul alocat fiecărei lucrări se reduce.
Consecințele apar în detalii care nu se văd imediat: verificarea insuficientă a etanșeității, fixarea sumară a suporturilor sau traseul de condens executat fără panta necesară.
Instalările realizate în intervalul martie-mai beneficiază de disponibilitate mai mare din partea prestatorilor și, frecvent, de prețuri mai avantajoase la echipamente.
Întreținerea, direct proporțională cu factura
Filtrele interne acumulează praf și particule în suspensie, reducând debitul de aer și eficiența termică.
În mediul costier, depunerile saline de pe unitatea exterioară amplifică efectul.
O curățare anuală a ambelor unități menține consumul la nivelul din primul an de funcționare.
Amânarea intervenției se traduce direct în energie consumată suplimentar pentru același rezultat.
Investiția într-un sistem de climatizare rămâne, în cele din urmă, o chestiune de evaluare corectă: a spațiului, a condițiilor climatice locale și a competenței celui care execută lucrarea. Prețul echipamentului este doar una dintre variabile, și rareori cea decisivă.
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