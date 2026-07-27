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Protest la uzina mecanică Plopeni. Muncitorii cer să plece toți ”pensionarii angajați la birouri fără legătură cu activitatea”

FOTO: Sindicat UM Plopeni

FOTO: Sindicat UM Plopeni

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 08:57
SursăRealitatea PLUS

Protest de amploare la Uzina Mecanică Plopeni. Mai mulți angajați au ieșit, luni dimineață, în fața unității pentru a-și exprima nemulțumirea față de angajările pe care le consideră nejustificate în cadrul companiei. Protestatarii cer plecarea pensionarilor angajați în posturi de birou, despre care susțin că ocupă „locuri călduțe”, fără legătură cu activitatea uzinei, și beneficiază de salarii foarte mari.

Protest, după scandalul mitei în care este implicat directorul Uzinei Mecanice Plopeni

Acțiunea are loc la doar câteva zile după ce Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis o anchetă, în urma căreia trei directori ai unor companii de stat din industria de apărare, printre care și Tiberiu Alexandru Pîrvu, directorul general al Uzinei Mecanice Plopeni, au fost reținuți într-un dosar privind suspiciuni de luare de mită.

Angajații cer transparență în angajări și eliminarea privilegiilor din uzină

Angajații afirmă că manifestația este determinată de nemulțumirile legate de politica de angajări din cadrul uzinei și solicită măsuri pentru asigurarea unui proces de recrutare transparent și bazat pe criterii profesionale.

În momentul transmiterii acestei știri, protestul este în desfășurare, iar reprezentanții Uzinei Mecanice Plopeni și autoritățile competente nu au transmis un punct de vedere oficial cu privire la revendicările protestatarilor.

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