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Social· 1 min citire
Protest la uzina mecanică Plopeni. Muncitorii cer să plece toți ”pensionarii angajați la birouri fără legătură cu activitatea”
FOTO: Sindicat UM Plopeni
Publicat27 iul. 2026, 08:57
SursăRealitatea PLUS
Protest de amploare la Uzina Mecanică Plopeni. Mai mulți angajați au ieșit, luni dimineață, în fața unității pentru a-și exprima nemulțumirea față de angajările pe care le consideră nejustificate în cadrul companiei. Protestatarii cer plecarea pensionarilor angajați în posturi de birou, despre care susțin că ocupă „locuri călduțe”, fără legătură cu activitatea uzinei, și beneficiază de salarii foarte mari.
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