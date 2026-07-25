MApN anunță noi căutări ale resturilor dronei duminică

Echipele Ministerului Apărării Naționale au întrerupt căutările pentru găsirea resturilor dronei doborâte sâmbătă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române și ale rachetei interceptoare, a transmis MApN.
Potrivit instituției, drona a fost doborâtă la aproximativ 10 kilometri vest-nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, într-o zonă nelocuită și greu accesibilă. Căutările vor fi reluate duminică, 26 iulie.
Căutările vor continua duminică
Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
Incidentul s-a produs în contextul unor noi atacuri cu drone lansate de Federația Rusă asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în apropierea frontierei fluviale cu România.
MApN precizează că, în jurul orei 01.00, radarele militare au detectat un grup de ținte aeriene la circa 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove. Una dintre acestea se îndrepta spre nord-estul județului Tulcea.
Autoritățile au activat măsurile de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 01.39. Un elicopter IAR-330 Puma SOCAT a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației.
În prima parte a zilei, MApN anunța că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici impacturi la sol ale unor vehicule aeriene.
O nouă alertă a fost emisă la ora 06.21, după ce un grup de drone a fost identificat la nord-vest de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești la ora 06.42.
La ora 08.22, sistemele radar au detectat pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al României a unei drone care evolua în zona frontierei cu Ucraina. Cele două avioane F-16 au interceptat rapid ținta și au doborât-o „în condiții de siguranță”, potrivit Ministerului Apărării.