MApN anunță noi căutări ale resturilor dronei duminică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 19:40

Echipele Ministerului Apărării Naționale au întrerupt căutările pentru găsirea resturilor dronei doborâte sâmbătă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române și ale rachetei interceptoare, a transmis MApN.

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