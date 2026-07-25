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Incendiu într-un bloc din Hunedoara. 13 locatari au fost evacuați. O persoană a ajuns la spital

Incendiu în Lupeni

Incendiu în Lupeni

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 17:58

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, într-un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc de pe bulevardul Păcii din municipiul Lupeni, județul Hunedoara. Zece persoane au ieșit singure din imobil, iar alte trei au fost evacuate de pompieri.

La fața locului au intervenit echipaje ale Gărzii de Intervenție Lupeni și ale Detașamentului Petroșani, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara.

13 persoane, evacuate din blocul afectat

La sosirea salvatorilor, focul se manifesta într-o cameră a apartamentului și era însoțit de degajări mari de fum. Exista riscul ca flăcările să se extindă la locuința învecinată și la acoperișul blocului.

Pompierii au reușit să localizeze și să stingă incendiul înainte ca acesta să se propage.

Printre persoanele scoase din imobil s-a aflat și proprietara apartamentului în care a izbucnit focul. Femeia a suferit o intoxicație ușoară cu fum și un atac de panică, a primit îngrijiri medicale la locul intervenției, apoi a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric, potrivit pompierilor.

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