Incendiu într-un bloc din Hunedoara. 13 locatari au fost evacuați. O persoană a ajuns la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 17:58

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, într-un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc de pe bulevardul Păcii din municipiul Lupeni, județul Hunedoara. Zece persoane au ieșit singure din imobil, iar alte trei au fost evacuate de pompieri.

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