Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Bărbatul dispărut de acasă de 5 zile a fost găsit mort. Tânărul avea 26 de ani

Soldat mort

Soldat mort

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 14:39
SursăRealitatea PLUS

Bărbatul de 26 de ani, dat dispărut după ce plecase de zile de la locuința sa din Babadag, a fost găsit mort. Din primele date, tânărul s-ar fi sinucis.

Soldatul dispărut a fost găsit mort

Potrivit IPJ Tulcea, polițiștii au demarat căutările pe 21 iulie, după ce dispariția tânărului fusese sesizată de apropiați. Militarul plecase voluntar de la locuință pe 17 iulie și nu mai revenise.

Într-o zonă greu accesibilă, cu vegetație abundentă, echipele de căutare au identificat trupul bărbatului. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Tulcea, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă sub supravegherea procurorului competent.

Cine era tânărul militar găsit mort

Victima, Tărtăcuță Bengi-George, era originară din județul Vaslui și lucra în cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, unitate a Forțelor Navale Române. Tânărul locuia cu chirie în Babadag, unde se stabilise pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu.

Surse locale afirmă că trupul ar fi fost găsit spânzurat, însă autoritățile nu au confirmat oficial această informație. Concluziile medico-legale vor clarifica împrejurările exacte ale tragediei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

babadagsoldat mortsinucidere soldat

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe