Intervenție în forță a poliției în București: o femeie care amenința că se sinucide a fost salvată de trupele SAS și SIAS

Publicat 10 iul. 2026, 10:22 Actualizat 10 iul. 2026, 10:45

Intervenție de urgență într-un bloc din București, după ce o femeie de 56 de ani, aflată într-un apartament de la etajul 7, a amenințat că se va sinucide. Polițiștii au fost sesizați de un bărbat care a anunțat că fratele său se află în locuință împreună cu concubina sa și că ar putea exista o situație de risc.

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