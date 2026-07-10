Intervenție în forță a poliției în București: o femeie care amenința că se sinucide a fost salvată de trupele SAS și SIAS

Intervenție de urgență într-un bloc din București, după ce o femeie de 56 de ani, aflată într-un apartament de la etajul 7, a amenințat că se va sinucide. Polițiștii au fost sesizați de un bărbat care a anunțat că fratele său se află în locuință împreună cu concubina sa și că ar putea exista o situație de risc.
Alerta a fost dată joi, când un bărbat a sunat la poliție îngrijorat de ceea ce se întâmpla în apartamentul fratelui său.
”Ieri, 9 iulie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 21 Poliţie au intervenit de urgenţă în urma unei sesizări formulate de un bărbat, care a anunţat că fratele său se află în locuinţă împreună cu concubina sa, existând suspiciunea unei situaţii de risc”, au transmis, vineri, reprezentanţii Poliţiei Capitalei.
Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că apartamentul se află la etajul 7 al unui bloc cu 10 etaje. În momentul în care au încercat să discute cu persoanele din interior, femeia a început să amenințe că își va lua viața dacă agenții se apropie.
Mobilizare masivă de forțe
Din cauza riscului uriaș, la adresă au fost trimise imediat echipe speciale de intervenție.
”Având în vedere gravitatea situaţiei şi riscul existent pentru persoanele aflate în locuinţă, pentru gestionarea în siguranţă a evenimentului au fost mobilizate structuri specializate, respectiv negociatori şi echipa de asalt din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale (SAS), echipa de alpinişti din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale (SIAS), precum şi echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISU-BIF)”, au precizat poliţiştii.
În timp ce un negociator încerca să convingă persoanele din casă să colaboreze, acestea au refuzat categoric să deschidă ușa. În acel moment, s-a luat decizia unui asalt coordonat.
”Pentru protejarea vieţii şi înlăturarea stării de pericol, la momentul oportun s-a dispus pătrunderea simultană în apartament, prin spargerea uşii de către echipa de asalt SAS şi prin acces pe fereastră realizat de alpiniştii SIAS şi ISU”, a transmis sursa citată.
Finalul intervenției și starea victimelor
Operațiunea s-a încheiat cu succes și nicio persoană nu a fost rănită. Femeia de 56 de ani a fost preluată în siguranță și internată pentru investigații medicale la Spitalul Obregia. În același timp, partenerul ei, în vârstă de 53 de ani, a fost condus la Secția 21 de Poliție pentru audieri. Din primele cercetări, se pare că între cei doi nu existau conflicte violente. Verificările arată că femeia nu era agresată și că intențiile sale de sinucidere nu au fost provocate de comportamentul bărbatului. Cu toate acestea, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.