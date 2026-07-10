Copil de 3 ani, mort după agresiuni cumplite. Iubitul mamei și femeia, trimiși în judecată pentru omor calificat prin cruzimi

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 iul. 2026, 20:04

Un caz cutremurător petrecut în județul Tulcea a șocat opinia publică. Un băiețel de numai 3 ani și-a pierdut viața după ce ar fi fost supus unor agresiuni de o violență extremă chiar în locuința în care trăia. Procurorii susțin că principalul agresor este partenerul de viață al mamei copilului, în timp ce femeia este acuzată că nu a intervenit pentru a-și salva fiul. Cei doi au fost trimiși în judecată pentru omor calificat prin cruzimi.

Distribuie articolul