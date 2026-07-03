SUA, sub val de căldură istoric de 4 iulie: recorduri de temperatură și presiuni pe rețeaua electrică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 22:09

Un val de căldură extremă continuă să lovească centrul şi estul Statelor Unite şi se va menţine pe tot parcursul weekendului de 4 iulie, una dintre cele mai aglomerate perioade de călătorie din an. Autorităţile avertizează că temperaturile ridicate pun presiune pe reţelele electrice şi pot provoca întârzieri semnificative în transportul feroviar, aerian şi rutier.

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