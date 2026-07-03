SUA, sub val de căldură istoric de 4 iulie: recorduri de temperatură și presiuni pe rețeaua electrică

Un val de căldură extremă continuă să lovească centrul şi estul Statelor Unite şi se va menţine pe tot parcursul weekendului de 4 iulie, una dintre cele mai aglomerate perioade de călătorie din an. Autorităţile avertizează că temperaturile ridicate pun presiune pe reţelele electrice şi pot provoca întârzieri semnificative în transportul feroviar, aerian şi rutier.
Recorduri de temperatură şi riscuri pentru sănătate
Potrivit National Weather Service (NWS), termometrele vor urca până la 40,5°C, iar în unele regiuni ar putea fi doborâte recorduri zilnice, lunare sau chiar istorice. Umiditatea ridicată va amplifica senzaţia de căldură şi va creşte riscul de probleme medicale, în special pentru vârstnici, copii şi persoanele fără acces la sisteme de răcire.
Preţurile la energie electrică, în creştere abruptă
Consumul intens de energie pentru aparatele de aer condiţionat a dus la o creştere puternică a preţurilor pe piaţa angro:
Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, le-a cerut locuitorilor să reducă consumul de energie, recomandând setarea aerului condiţionat la aproximativ 26°C, oprirea echipamentelor neutilizate şi folosirea maşinilor de spălat rufe sau vase doar dimineaţa devreme ori seara târziu. Edilul a îndemnat oamenii să rămână în spaţii răcoroase şi să evite deplasările în orele cu temperaturi maxime.
Transportul feroviar şi aerian, afectat de căldură
Compania Amtrak a avertizat că trenurile ar putea circula cu viteză redusă şi ar putea înregistra întârzieri între orele 11:00 şi 19:00, din cauza riscului de deformare a şinelor în nord-estul, sud-estul şi centrul SUA.
New Jersey Transit a anunţat, de asemenea, posibile întârzieri şi anulări ale curselor către New York, din cauza efectelor temperaturilor asupra infrastructurii.
În sectorul aviatic, Delta Air Lines a eliminat temporar taxele pentru modificarea rezervărilor pe zborurile care tranzitează aeroportul LaGuardia din New York, oferind pasagerilor mai multă flexibilitate.
Pericole şi pe şosele
Autorităţile din Illinois au avertizat şoferii că asfaltul se poate deforma sau fisura din cauza temperaturilor extreme, creând pericole suplimentare în trafic.
Meteorologii şi climatologii atrag atenţia că astfel de episoade de căldură extremă devin tot mai frecvente şi mai intense pe fondul schimbărilor climatice, generate în principal de emisiile de gaze cu efect de seră provenite din arderea combustibililor fosili.