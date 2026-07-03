O țară țară de la granița Rusiei bate la ușa NATO. Moscova primește o veste proastă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 20:17

Un stat aflat la granița Rusiei transmite un semnal care ar putea schimba echilibrul de forțe din regiune. După o perioadă în care Moscova a încercat să își consolideze influența asupra sa, autoritățile anunță acum că analizează posibilitatea unei colaborări cu NATO și ONU în cadrul misiunilor internaționale de menținere a păcii.

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