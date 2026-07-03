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O țară țară de la granița Rusiei bate la ușa NATO. Moscova primește o veste proastă

O țară țară de la granița Rusiei bate la ușa NATO

O țară țară de la granița Rusiei bate la ușa NATO

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 20:17

Un stat aflat la granița Rusiei transmite un semnal care ar putea schimba echilibrul de forțe din regiune. După o perioadă în care Moscova a încercat să își consolideze influența asupra sa, autoritățile anunță acum că analizează posibilitatea unei colaborări cu NATO și ONU în cadrul misiunilor internaționale de menținere a păcii.

Este vorba despre Azerbaidjan, țară care, în ultimii ani, a devenit tot mai importantă în calculele geopolitice ale Kremlinului, mai ales după apropierea Armeniei de Uniunea Europeană.

Armata ar putea participa la misiuni desfășurate sub egida NATO și ONU

Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării din Azerbaidjan, Zakir Hasanov, care a declarat că autoritățile analizează implicarea armatei în operațiuni internaționale de menținere a păcii.

„În prezent, sunt studiate posibilitățile de participare a armatei la diferite operațiuni desfășurate de ONU și NATO, cu scopul de a contribui la menținerea păcii internaționale”, a declarat ministrul apărării din Azerbaidjan, Zakir Hasanov.

Declarația este considerată importantă în contextul schimbărilor geopolitice din regiune și al relațiilor complicate dintre Baku și Moscova.

Rusia a încercat să își păstreze influența în regiune

Deși relațiile dintre Rusia și Azerbaidjan au fost tensionate de-a lungul timpului, Moscova și-a intensificat în ultima perioadă interesul pentru această țară.

Schimbarea de strategie a Kremlinului a venit după ce Armenia și-a accelerat apropierea de Uniunea Europeană, diminuând astfel influența Rusiei în Caucazul de Sud. În aceste condiții, Azerbaidjanul a devenit unul dintre principalele puncte de interes pentru autoritățile ruse, care încearcă să își păstreze poziția în regiune.

Armenia s-a orientat spre Uniunea Europeană

În ultimii ani, Armenia a făcut pași importanți în direcția consolidării relațiilor cu Uniunea Europeană și s-a îndepărtat treptat de Moscova.

Această schimbare de direcție a fost urmată de reacții din partea Rusiei, care a avertizat asupra unor posibile majorări ale prețului gazelor și a suspendat o parte dintre schimburile comerciale cu Armenia.

Direcția proeuropeană a fost reconfirmată și în urma alegerilor parlamentare din Armenia, unde formațiunea condusă de premierul Nikol Pașinian a obținut o victorie categorică. Premierul continuă să promoveze apropierea țării de Uniunea Europeană și reducerea dependenței de influența Moscovei.

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