O țară țară de la granița Rusiei bate la ușa NATO. Moscova primește o veste proastă

Un stat aflat la granița Rusiei transmite un semnal care ar putea schimba echilibrul de forțe din regiune. După o perioadă în care Moscova a încercat să își consolideze influența asupra sa, autoritățile anunță acum că analizează posibilitatea unei colaborări cu NATO și ONU în cadrul misiunilor internaționale de menținere a păcii.
Este vorba despre Azerbaidjan, țară care, în ultimii ani, a devenit tot mai importantă în calculele geopolitice ale Kremlinului, mai ales după apropierea Armeniei de Uniunea Europeană.
Armata ar putea participa la misiuni desfășurate sub egida NATO și ONU
Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării din Azerbaidjan, Zakir Hasanov, care a declarat că autoritățile analizează implicarea armatei în operațiuni internaționale de menținere a păcii.
„În prezent, sunt studiate posibilitățile de participare a armatei la diferite operațiuni desfășurate de ONU și NATO, cu scopul de a contribui la menținerea păcii internaționale”, a declarat ministrul apărării din Azerbaidjan, Zakir Hasanov.
Declarația este considerată importantă în contextul schimbărilor geopolitice din regiune și al relațiilor complicate dintre Baku și Moscova.
Rusia a încercat să își păstreze influența în regiune
Deși relațiile dintre Rusia și Azerbaidjan au fost tensionate de-a lungul timpului, Moscova și-a intensificat în ultima perioadă interesul pentru această țară.
Schimbarea de strategie a Kremlinului a venit după ce Armenia și-a accelerat apropierea de Uniunea Europeană, diminuând astfel influența Rusiei în Caucazul de Sud. În aceste condiții, Azerbaidjanul a devenit unul dintre principalele puncte de interes pentru autoritățile ruse, care încearcă să își păstreze poziția în regiune.
Armenia s-a orientat spre Uniunea Europeană
În ultimii ani, Armenia a făcut pași importanți în direcția consolidării relațiilor cu Uniunea Europeană și s-a îndepărtat treptat de Moscova.
Această schimbare de direcție a fost urmată de reacții din partea Rusiei, care a avertizat asupra unor posibile majorări ale prețului gazelor și a suspendat o parte dintre schimburile comerciale cu Armenia.
Direcția proeuropeană a fost reconfirmată și în urma alegerilor parlamentare din Armenia, unde formațiunea condusă de premierul Nikol Pașinian a obținut o victorie categorică. Premierul continuă să promoveze apropierea țării de Uniunea Europeană și reducerea dependenței de influența Moscovei.