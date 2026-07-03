UE sancționează șase ruși acuzați de implicare în moartea lui Navalnîi

Statele membre ale Uniunii Europene au decis, vineri, să aplice sancțiuni împotriva a șase cetățeni ruși implicați în cazul substanței chimice care l-ar fi ucis pe Alexei Navalnîi, principalul opozant al Kremlinului, mort într-o închisoare din Siberia.
Cele șase persoane vizate sunt oameni de știință și cercetători implicați în programul militar rus de arme chimice, în special în dezvoltarea epibatidinei, substanță găsită pe corpul lui Navalnîi după moartea sa, în februarie 2024, potrivit Euronews.
Directorul Centrului Științific „Signal”, sancționat de UE
Pe lista persoanelor sancționate se află directorul Centrului Științific „Signal”, Igor Babkin. Laboratorul condus de acesta ar fi responsabil de sintetizarea epibatidinei.
Un alt nume de pe listă este Irina Derevyagina, analist de cercetare chimică la Institutul de Stat de Cercetare în Chimie Organică și Tehnologie din Rusia. Ea este considerată o figură importantă în programul rus de arme chimice.
Pe listă figurează și Mikhail Gutsalyuk, șeful departamentului științific al Academiei Militare de Apărare Radiologică, Chimică și Biologică.
Toate activele deținute în UE înghețate
Sancțiunile prevăd înghețarea tuturor activelor deținute în UE, inclusiv a conturilor bancare. De asemenea, cei șase cercetători au interdicție de călătorie în toate statele membre ale Uniunii Europene.
Alexei Navalnîi a fost cel mai proeminent lider al opoziției de la Kremlin, dar și activist anticorupție din Rusia.
În 2020, el a fost otrăvit cu Noviciok și transferat la un spital din Germania pentru tratament. În 2021, Navalnîi s-a întors în Rusia, unde a fost arestat sub acuzația de fraudă, acuzații la care ulterior i s-au adăugat și cele de extremism.
Principalul opozant al Kremlinului a fost condamnat la 19 ani de închisoare și trimis într-o închisoare de maximă siguranță din Siberia, unde a fost declarat mort pe 16 februarie 2024. Anchete europene au concluzionat ulterior că moartea sa a fost cauzată de o otrăvire chimică.