UE sancționează șase ruși acuzați de implicare în moartea lui Navalnîi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 19:10

Statele membre ale Uniunii Europene au decis, vineri, să aplice sancțiuni împotriva a șase cetățeni ruși implicați în cazul substanței chimice care l-ar fi ucis pe Alexei Navalnîi, principalul opozant al Kremlinului, mort într-o închisoare din Siberia.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre uesanctiunialexei navalniiRusia