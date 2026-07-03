OMS anunță încheierea epidemiei de hantavirus. 3 oameni, uciși de virusul de pe nava MV Hondius

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat oficial încheierea epidemiei de hantavirus care a afectat pasagerii navei de croazieră MV Hondius, un focar care a provocat 13 îmbolnăviri și 3 decese.
Directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat că ultima persoană aflată sub supraveghere, după ce intrase în contact cu un caz expus la virus pe navă, și-a finalizat perioada de carantină. Testul final a fost negativ, iar pacientul a fost externat și a putut reveni acasă.
„Nu au mai fost raportate cazuri noi începând cu 25 mai, iar OMS consideră că epidemia de hantavirus s-a încheiat”, a declarat Tedros, citat de BBC.
Originea focarului: virusul Andes
Epidemia a fost cauzată de virusul Andes, o tulpină rară de hantavirus. Nava MV Hondius a plecat din Argentina pe 1 aprilie, iar primele două cazuri identificate călătoreau prin Argentina, Chile și Uruguay, într-o excursie de observare a păsărilor care a inclus vizite în zone unde este prezentă specia de șobolan cunoscută drept purtătoare a virusului.
Potrivit experților OMS, în acest caz virusul s-ar fi putut transmite și între oameni aflați în contact strâns, un aspect neobișnuit pentru hantavirusuri, care se transmit de regulă direct de la rozătoare la om.
Peste 650 de persoane monitorizate în 33 de țări
OMS a precizat, joi, că peste 650 de persoane care au intrat în contact cu bolnavii au fost identificate și monitorizate de autoritățile din 33 de țări și teritorii. Organizația a anunțat că va continua colaborarea cu guvernele și partenerii internaționali pentru a înțelege mai bine acest focar și hantavirusurile în general.
Dr. Diana Rojas Alvarez, medic în cadrul OMS, a avertizat: „Virusul Andes și alte hantavirusuri reprezintă în continuare un risc pentru sănătatea publică în America de Sud și în alte zone endemice. Trebuie să continuăm să monitorizăm acest virus și să ne pregătim pentru o eventuală răspândire ulterioară.”