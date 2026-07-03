OMS anunță încheierea epidemiei de hantavirus. 3 oameni, uciși de virusul de pe nava MV Hondius

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 16:43

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat oficial încheierea epidemiei de hantavirus care a afectat pasagerii navei de croazieră MV Hondius, un focar care a provocat 13 îmbolnăviri și 3 decese.

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