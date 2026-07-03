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Justitie· 1 min citire

Acuzații grave: Guvernul Bolojan declară război Justiției

Guvern Bolojan/ Colaj foto

Guvern Bolojan/ Colaj foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 12:44
SursăRealitatea PLUS

Guvernul demis condus de Ilie Bolojan declară război Justiției. Executivul sesizează magistrații CCR pentru un posibil conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Magistrații de la Curtea au contestat de nenumărate ori presiunile și ingerința Guvernului asupra sistemului.

Guvernul României a înregistrat la Curtea Constituțională o sesizare privind existența unui posibil conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia de sesizare a fost aprobată în ultima ședință a Executivului.

Demersul are legătură cu un litigiu aflat pe rolul Curții de Apel București, în care Înalta Curte solicită statului plata unor drepturi salariale restante către magistrați. Guvernul contestă aceste obligații de plată, formulând recurs, în timp ce asupra sumelor datorate continuă să fie calculate penalități.

Sesizarea la Curtea Constituțională vine în contextul unor tensiuni mai ample între Guvern și sistemul judiciar. În ultimele luni, Executivul a promovat mai multe proiecte legislative care vizează justiția, printre care reforma pensiilor de serviciu și noua lege a salarizării, cu impact atât asupra magistraților, cât și asupra personalului din instanțe.

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