Acuzații grave: Guvernul Bolojan declară război Justiției

Publicat 3 iul. 2026, 12:44 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul demis condus de Ilie Bolojan declară război Justiției. Executivul sesizează magistrații CCR pentru un posibil conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Magistrații de la Curtea au contestat de nenumărate ori presiunile și ingerința Guvernului asupra sistemului.

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