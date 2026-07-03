Cum a mințit Bolojan în scandalul azilelor din Bihor. Florin Manole, fost ministru al Muncii: „Pașca încasa banii de pe cardurile pacienților!”

Publicat 3 iul. 2026, 11:30 Actualizat 3 iul. 2026, 12:15 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan susține în continuare că nu are nicio legătură cu azilul groazei din Bihor. Întrebat de jurnalistul Realitatea PLUS Alessia Păcuraru despre cazul revoltător, Ilie Bolojan, vizibil deranjat de întrebare, a negat că ar fi știut despre situația dramatică a bătrânilor chinuiți, chiar dacă fiul lui Viorel Pașca este membru PNL și viceprimar în comuna Holod. Și mai mult decât atât, pe vremea când Ilie Bolojan era primar al municipiului Oradea, așa-zisul filantrop cercetat acum de DIICOT a fost premiat chiar de Primăria pe care Bolojan o conducea.

Distribuie articolul