Cum a mințit Bolojan în scandalul azilelor din Bihor. Florin Manole, fost ministru al Muncii: „Pașca încasa banii de pe cardurile pacienților!”

Ilie Bolojan susține în continuare că nu are nicio legătură cu azilul groazei din Bihor. Întrebat de jurnalistul Realitatea PLUS Alessia Păcuraru despre cazul revoltător, Ilie Bolojan, vizibil deranjat de întrebare, a negat că ar fi știut despre situația dramatică a bătrânilor chinuiți, chiar dacă fiul lui Viorel Pașca este membru PNL și viceprimar în comuna Holod. Și mai mult decât atât, pe vremea când Ilie Bolojan era primar al municipiului Oradea, așa-zisul filantrop cercetat acum de DIICOT a fost premiat chiar de Primăria pe care Bolojan o conducea.
Scandalul azilului groazei din Bihor. Ce ascunde Bolojan?
Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat într-o intervenție televizată exclusiv la Realitatea PLUS, când a aflat pentru prima dată de aceste nereguli și ce se întâmpla acolo, de fapt.
„În vara anului trecut, iunie-iulie, de fapt, 2025, atunci când am primit raportul Corpului de Control.
Pentru că inițial am cerut un control la nivel județean, coordonat de Prefectura Bihor, împreună cu instituții din județul Bihor. Și am fost foarte nemulțumit de faptul că acel raport spunea într-o pagină că e totul în regulă, dar în următoarea pagină spunea că nu există niciun fel de legi respectate, nicio acreditare, nicio licențiere, și că toată furnizarea de așa-zis... servicii se face fără respectarea legii. Și atunci am trimis Corpul de Control de la minister cu oameni de la nivel central care nu erau deci parte în, cum să zic, în conivența aia de la nivel local care îi făcea pe unii să-i acopere pe ceilalți.
Atunci am aflat și vă spun că n-am stat deloc pe gânduri, am trimis direct la Parchet, pentru că păreau a fi fapte penale.
Zic păreau pentru că n-aveam atribuții ale funcției ca să evaluez eu așa ceva. Dar omenește îmi era evident că sunt acolo niște probleme foarte mari, doar că Parchetul e cel care trebuie să investigheze și apoi judecătorii trebuie să dea sentințele, nu ministerul.”, a transmis Florin Manole.
Ce nereguli au fost găsite în azilele din Bihor, în urmă cu un an de zile?
„Deci, în primul rând, niciun document de licențiere și acreditare. Ca să înțeleagă oamenii mai simplu spus, imaginați-vă un loc în care se face mâncare, dar nu e nicio regulă respectată, nu e nicio lege respectată. Poți să-i spui restaurant? Nu poți să-i spui restaurant. Te duci acolo cu încredere? Nu te duci cu încredere. Riști să iei vreo boală, vreo problemă? Riști.
Și atunci e nevoie de reguli în orice domeniu. De la Horeca, la servicii sociale, de la educație la sănătate. În toate există reguli și proceduri. Dacă nu sunt respectate, e o problemă de încălcare a legii.
În al doilea rând era vorba despre bani care păreau a fi încasați în mod nelegal. Au găsit procurorii, am văzut acum, 200 de carduri sau ceva de genul ăsta.
Asta este exemplificarea cea mai bună a faptului că altcineva decât proprietarii cardurilor respective ținea, folosea și încasa banii de pe cardurile respective.
Și nu în ultimul rând, o chestiune pentru care cred că nu e nevoie de nicio explicație legală. Cimitirul ăla de pe câmp e ceva ce eu n-am mai auzit și n-am mai văzut. El era relatat și în presa locală cu ani înainte, apropo de cine știa și cine nu știa.
Vă zic eu, nu există președinte de Consiliu Județean să aibă presă locală care transmite fotografii, imagini cu un cimitir pe câmp și să nu afle, și să nu știe. A, că e nepăsător și nu controlează, nu verifică, nu trimite poliția acolo, nu trimite instituțiile, asta e altă situație.
Dar își dă seama orice om, fără să știe legislație și proceduri, că nu poți să îngropi oameni pe câmp după bunul tău plac. Nu se poate așa ceva. Nu mai zic de latura religioasă.
Dar pur și simplu eu n-am mai auzit și n-am văzut și n-am pomenit așa ceva.
Nu știu dacă ancheta a început înainte sau după, că nu am informații din dosar. Sunt însă convins că și raportul pe care l-a făcut Ministerul Sănătății și raportul pe care l-a făcut Ministerul Muncii au contribuit într-o oarecare măsură la elucidarea anumitor lucruri acolo.
Cât de mult, cât de puțin, asta procurorii știu să zică. Eu nu m-am mai implicat pentru că nu mai aveam atribuții să mă implic.
În momentul în care am trimis documentele la Parchet, Parchetul prelua responsabilitatea și apoi deciziile se luau acolo. Am văzut și eu, ca și dumneavoastră, descinderea de marți.
Totul s-a făcut, deci, altundeva decât la Ministerul Muncii, s-a făcut de către Parchet, așa cum este și normal.
Dar despre cum era starea oamenilor de acolo a vorbit un medic sau poate chiar șeful de la Unitatea de Primiri Urgențe de la Bihor, care a explicat despre faptul că oamenii erau tratați necorespunzător, că li se administrau medicamente fără prescripția medicului, că erau oameni cu probleme grave de sănătate care ar fi necesitat intervenția medicilor, dar care nu fuseseră aduși la spital.
Deci sunt multe probleme acolo, iar stenogramele care au apărut ieri în presă, probabil le-ați văzut, probabil le-a văzut multă lume, arată niște abuzuri îngrozitoare pentru orice fel de om, indiferent că e un om cu probleme sau un om obișnuit.”, a declarat Florin Manole, fost ministru al Muncii, exclusiv la Realitatea PLUS.