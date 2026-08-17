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Politica· 2 min citire

CCR va da azi decizie pe Legea Integrității. Mișcare surpriză în cazul Siminei Tănăsescu – SURSE

Simina Tănăsescu - CCR

Simina Tănăsescu - CCR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 12:26
Actualizat17 aug. 2026, 12:53
SursăRealitate Plus

Mutare-surpriză în ședința CCR la care ar urma să se ia o decizie crucială pe Legea Integrității, cu efect direct asupra liderului USR, Dominic Fritz. Judecătorii au decis să dea azi un verdict, însă șefa CCR, Simina Tănăsescu, nu mai este judecător raportor, potrivit surselor Realitatea Plus. Pasul înapoi vine pe fondul uriașului scandal legat de întâlnirea pe care a avut-o, în urmă cu câteva zile, cu premierul Ilie Bolojan.

Nu va exista, așadar, o amânare, însă va fi schimbat judecătorul raportor pe aceste dosare, care până acum ar fi trebuit să fie chiar președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.

Dar, în urma controverselor generate de întâlnirea cu premierul demis Ilie Bolojan chiar înainte de această ședință, s-a luat decizia înlocuirii raportorului, astfel încât să nu existe suspiciuni că decizia ar fi fost influențată.

Potrivit surselor Realitatea Plus, Simina Tănăsescu a cerut, inițial, amânarea ședinței de azi, însă propunerea a picat la vot, iar judecătorul raportor care o va înlocui este Csaba Asztalos.

Ce înseamnă că nu mai este judecător raportor?

Un judecător raportor, în cadrul Curții Constituționale, este cel care adună probele de ambele părți, întocmește raportul, iar ceilalți judecători votează în funcție de acest document. Sursele Realitatea Plus spun că situația este extrem de tensionată: prin decizia de a nu se retrage definitiv din complet, Simina Tănăsescu alimentează nemulțumirea celorlalți judecători, care ar putea forța excluderea ei completă din complet.

Chiar dacă va fi retrasă din complet și nu își va manifesta opinia, pentru a nu influența decizia, absența Siminei Tănăsescu din complet nu ar influența votul. De altfel, potrivit Realitatea Plus, din completul CCR lipsește și judecătorul Bogdan Licu, aflat în concediu, însă chiar și așa se poate tranșa un verdict.

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