CCR va da azi decizie pe Legea Integrității. Mișcare surpriză în cazul Siminei Tănăsescu – SURSE

Publicat 17 aug. 2026, 12:26 Actualizat 17 aug. 2026, 12:53 Sursă Realitate Plus

Mutare-surpriză în ședința CCR la care ar urma să se ia o decizie crucială pe Legea Integrității, cu efect direct asupra liderului USR, Dominic Fritz. Judecătorii au decis să dea azi un verdict, însă șefa CCR, Simina Tănăsescu, nu mai este judecător raportor, potrivit surselor Realitatea Plus. Pasul înapoi vine pe fondul uriașului scandal legat de întâlnirea pe care a avut-o, în urmă cu câteva zile, cu premierul Ilie Bolojan.

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