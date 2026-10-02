Durerea de umăr care nu trece: când e doar inflamație și când e o leziune de tendon

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 oct. 2026, 11:41

Durerea de umăr este una dintre cele mai amânate dureri. Spre deosebire de o gleznă luxată sau de o durere de spate care te țintuiește în pat, umărul lasă loc de compromis: eviți o mișcare, dormi pe partea cealaltă, mai iei un antiinflamator și mergi mai departe. Așa trec săptămâni, uneori luni. Iar când pacientul ajunge, în cele din urmă, în cabinet, prima lui întrebare este aproape întotdeauna aceeași: de ce nu a trecut de la sine?

Distribuie articolul

Mai multe articole despre durere umăr