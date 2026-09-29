Ziua Mondială a Inimii. Alexandru Rogobete: „Prevenția înseamnă vieți câștigate”. Programul „Provocarea 50/2030 – Colesterol sub control”

De Ziua Mondială a Inimii, 29 septembrie, prevenția bolilor cardiovasculare revine în prim-plan. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la lansarea programului „Provocarea 50/2030 – Colesterol sub control", susținut de Fundația Română a Inimii, și a transmis un mesaj despre importanța depistării timpurii a riscului și a accesului la tratament.
Ce este „Provocarea 50/2030 – Colesterol sub control"
Programul a fost lansat la invitația prof. dr. Dragoș Vinereanu, iar obiectivul este unul măsurabil: până în 2030, cel puțin 50% dintre pacienții cu colesterol crescut să își atingă țintele terapeutice.
Inițiativa se concentrează pe patru direcții:
evaluarea riscului cardiovascular;
cunoașterea valorilor colesterolului;
identificarea proactivă a persoanelor cu risc;
accesul la tratamentul adecvat.
Screeningul cardiovascular: intervii înainte de infarct sau AVC
Potrivit lui Alexandru Rogobete, screeningul nu este doar o investigație medicală. El înseamnă identificarea riscului înainte de un infarct sau un AVC și intervenția înainte ca pacientul să ajungă într-o situație critică. Colesterolul crescut poate evolua ani la rând fără simptome, de aceea cunoașterea valorilor și a riscului personal este primul pas al prevenției.
Strategia Națională 2025–2030 pentru bolile cardiovasculare
Fostul ministru amintește că a susținut această direcție și în timpul mandatului. În iulie 2025 a fost aprobată Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare 2025–2030. Documentul propune o abordare națională integrată, care include:
Acces la tratament: medicamente noi pe lista compensată
Prevenția are nevoie de continuare prin acces real la terapie. Rogobete afirmă că a actualizat succesiv lista medicamentelor compensate în timpul mandatului:
noiembrie 2025: 41 de medicamente noi și 10 extinderi de indicații, inclusiv terapii pentru hipercolesterolemie, dislipidemie, hipertensiune și amiloidoză cu transtiretină;
martie 2026: alte 33 de medicamente noi și 19 extinderi de indicații terapeutice, inclusiv pentru patologii cardiovasculare și boli rare.
Formula propusă: de la prevenție la monitorizare
Alexandru Rogobete rezumă abordarea într-un lanț de patru etape: prevenție → diagnostic precoce → tratament la timp → monitorizare. În opinia sa, această succesiune reduce complicațiile și internările și, în final, salvează vieți.
El a felicitat echipa Fundației Române a Inimii, pe prof. dr. Dragoș Vinereanu și comunitatea cardiologilor care dezvoltă programe de prevenție și apropie sănătatea cardiovasculară de oameni. Mesajul de final: prevenția nu înseamnă costuri în plus, ci vieți câștigate.
Ce poți face de Ziua Mondială a Inimii
Discută cu medicul de familie despre riscul tău cardiovascular.
Verifică-ți periodic valorile colesterolului, mai ales dacă ai istoric familial, hipertensiune, diabet sau fumezi.
Dacă ai un tratament prescris pentru colesterol, respectă-l și mergi la controale.
Adoptă un stil de viață sănătos: alimentație echilibrată, mișcare regulată, renunțarea la fumat.