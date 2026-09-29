Ziua Mondială a Inimii. Alexandru Rogobete: „Prevenția înseamnă vieți câștigate”. Programul „Provocarea 50/2030 – Colesterol sub control”

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 sept. 2026, 11:26

De Ziua Mondială a Inimii, 29 septembrie, prevenția bolilor cardiovasculare revine în prim-plan. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la lansarea programului „Provocarea 50/2030 – Colesterol sub control", susținut de Fundația Română a Inimii, și a transmis un mesaj despre importanța depistării timpurii a riscului și a accesului la tratament.

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