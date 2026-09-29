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Sanatate· 2 min citire

Ziua Mondială a Inimii. Alexandru Rogobete: „Prevenția înseamnă vieți câștigate”. Programul „Provocarea 50/2030 – Colesterol sub control”

Foto / Facebook

Foto / Facebook

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Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 sept. 2026, 11:26

De Ziua Mondială a Inimii, 29 septembrie, prevenția bolilor cardiovasculare revine în prim-plan. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la lansarea programului „Provocarea 50/2030 – Colesterol sub control", susținut de Fundația Română a Inimii, și a transmis un mesaj despre importanța depistării timpurii a riscului și a accesului la tratament.

Ce este „Provocarea 50/2030 – Colesterol sub control"

Programul a fost lansat la invitația prof. dr. Dragoș Vinereanu, iar obiectivul este unul măsurabil: până în 2030, cel puțin 50% dintre pacienții cu colesterol crescut să își atingă țintele terapeutice.

Inițiativa se concentrează pe patru direcții:

  • evaluarea riscului cardiovascular;

  • cunoașterea valorilor colesterolului;

  • identificarea proactivă a persoanelor cu risc;

  • accesul la tratamentul adecvat.

Screeningul cardiovascular: intervii înainte de infarct sau AVC

Potrivit lui Alexandru Rogobete, screeningul nu este doar o investigație medicală. El înseamnă identificarea riscului înainte de un infarct sau un AVC și intervenția înainte ca pacientul să ajungă într-o situație critică. Colesterolul crescut poate evolua ani la rând fără simptome, de aceea cunoașterea valorilor și a riscului personal este primul pas al prevenției.

Strategia Națională 2025–2030 pentru bolile cardiovasculare

Fostul ministru amintește că a susținut această direcție și în timpul mandatului. În iulie 2025 a fost aprobată Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare 2025–2030. Documentul propune o abordare națională integrată, care include:

  • prevenția;

  • diagnosticul precoce;

  • tratamentul;

  • recuperarea;

  • digitalizarea;

  • dezvoltarea rețelelor medicale.

Acces la tratament: medicamente noi pe lista compensată

Prevenția are nevoie de continuare prin acces real la terapie. Rogobete afirmă că a actualizat succesiv lista medicamentelor compensate în timpul mandatului:

  • noiembrie 2025: 41 de medicamente noi și 10 extinderi de indicații, inclusiv terapii pentru hipercolesterolemie, dislipidemie, hipertensiune și amiloidoză cu transtiretină;

  • martie 2026: alte 33 de medicamente noi și 19 extinderi de indicații terapeutice, inclusiv pentru patologii cardiovasculare și boli rare.

Formula propusă: de la prevenție la monitorizare

Alexandru Rogobete rezumă abordarea într-un lanț de patru etape: prevenție → diagnostic precoce → tratament la timp → monitorizare. În opinia sa, această succesiune reduce complicațiile și internările și, în final, salvează vieți.

El a felicitat echipa Fundației Române a Inimii, pe prof. dr. Dragoș Vinereanu și comunitatea cardiologilor care dezvoltă programe de prevenție și apropie sănătatea cardiovasculară de oameni. Mesajul de final: prevenția nu înseamnă costuri în plus, ci vieți câștigate.

Ce poți face de Ziua Mondială a Inimii

  • Discută cu medicul de familie despre riscul tău cardiovascular.

  • Verifică-ți periodic valorile colesterolului, mai ales dacă ai istoric familial, hipertensiune, diabet sau fumezi.

  • Dacă ai un tratament prescris pentru colesterol, respectă-l și mergi la controale.

  • Adoptă un stil de viață sănătos: alimentație echilibrată, mișcare regulată, renunțarea la fumat.

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