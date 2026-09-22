Doliu de 10 zile în Dubai. A murit fostul patron al lui Laurențiu Reghecampf

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 12:42

Doliu în Dubai după moartea lui Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum. Fratele mai mic al conducătorului Dubaiului a încetat din viață pe 21 septembrie 2026, la vârsta de 76 de ani. Autoritățile emiratului au decretat o perioadă de 10 zile de doliu oficial, timp în care drapelele vor fi arborate în bernă.

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