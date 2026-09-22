Doliu în Dubai după moartea lui Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum. Fratele mai mic al conducătorului Dubaiului a încetat din viață pe 21 septembrie 2026, la vârsta de 76 de ani. Autoritățile emiratului au decretat o perioadă de 10 zile de doliu oficial, timp în care drapelele vor fi arborate în bernă.
Sheikh Ahmed a fost una dintre figurile importante ale vieții publice și sportive din Emiratele Arabe Unite, arată Khaleej Times. Numele său este cunoscut și în România prin legătura cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, care a pregătit echipa de fotbal Al Wasl în perioada ianuarie 2019 - octombrie 2020.
Cine a fost Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum
Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum a ocupat de-a lungul timpului mai multe poziții importante în Dubai. A fost vicepreședinte al Poliției și Securității Publice din emirat și a condus ARM Holding, companie privată cu investiții în mai multe domenii, printre care imobiliare, ospitalitate, servicii medicale, telecomunicații și sectorul bancar.
A avut, de asemenea, o contribuție importantă la dezvoltarea sportului din Dubai. Sheikh Ahmed a fost asociat timp de decenii cu clubul Al Wasl, pe care l-a condus în calitate de președinte. Sub conducerea sa, formația a devenit una dintre echipele importante ale fotbalului din Emiratele Arabe Unite.
Legătura cu Laurențiu Reghecampf
Pentru publicul din România, Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum este cunoscut și prin intermediul fotbalului.
Laurențiu Reghecampf a fost antrenorul formației Al Wasl din Dubai între ianuarie 2019 și octombrie 2020. Clubul se afla sub conducerea lui Sheikh Ahmed, una dintre personalitățile care au avut un rol important în dezvoltarea sa de-a lungul mai multor decenii.
Al Wasl a fost înființat în 1960, iar Sheikh Ahmed s-a numărat printre figurile centrale ale evoluției clubului. Formația a obținut de-a lungul timpului mai multe trofee importante în fotbalul emiratez.
A avut un rol important și în dezvoltarea sportului din Dubai
Activitatea lui Sheikh Ahmed nu s-a limitat la fotbal. El a fost implicat în dezvoltarea mai multor discipline sportive din Dubai.
În 1988, a contribuit la înființarea Dubai International Marine Club, iar ulterior s-a implicat și în dezvoltarea curselor de cai și a altor proiecte sportive din emirat. A avut un rol în apariția Jebel Ali Racecourse și în dezvoltarea Dubai Racing Club.
Pe lângă activitatea publică și sportivă, Sheikh Ahmed a fost implicat și în proiecte cu caracter filantropic și în inițiative dedicate comunității.
Dubai, în doliu timp de 10 zile
După anunțul morții sale, Curtea Conducătorului Dubaiului a stabilit o perioadă de 10 zile de doliu oficial. Măsura a început pe 21 septembrie și este însoțită de arborarea drapelelor în bernă în emirat.
Funeraliile au fost programate pentru 22 septembrie, la Marea Moschee Za'abeel din Dubai, iar familia urma să primească mesaje de condoleanțe în zilele următoare.
Moartea lui Sheikh Ahmed a generat numeroase mesaje de condoleanțe din partea oficialilor din Emiratele Arabe Unite și a unor lideri internaționali. Conducătorul Dubaiului, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, și-a exprimat public durerea după pierderea fratelui său.