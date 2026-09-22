Parlamentar belgian, salvat de imunitate: a primit peste 100 de amenzi pentru viteză, dar nu și-a pierdut permisul

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 sept. 2026, 10:27

Un parlamentar belgian în vârstă de 59 de ani ar fi fost prins de peste 100 de ori încălcând regulile de circulație, în majoritatea cazurilor depășirea vitezei fiind principala problemă. Deși a primit în medie mai mult de o amendă pe lună, permisul nu i-a fost totuși retras. De fiecare dată a fost salvat de imunitatea parlamentară.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre parlamentar belgianvitezapermisimunitate