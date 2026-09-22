Parlamentar belgian, salvat de imunitate: a primit peste 100 de amenzi pentru viteză, dar nu și-a pierdut permisul

Un parlamentar belgian în vârstă de 59 de ani ar fi fost prins de peste 100 de ori încălcând regulile de circulație, în majoritatea cazurilor depășirea vitezei fiind principala problemă. Deși a primit în medie mai mult de o amendă pe lună, permisul nu i-a fost totuși retras. De fiecare dată a fost salvat de imunitatea parlamentară.
Imunitatea parlamentară se află în centrul unei noi dezbateri în Belgia, după cazul lui Alain Yzermans, primarul și membrul parlamentului din Houthalen-Helchteren. Potrivit informațiilor publicate de Le Figaro, preluate din presa belgiană, parlamentarul în vârstă de 59 de ani ar fi comis nu mai puțin de 112 infracțiuni în decurs de opt ani.
Majoritatea faptelor ar fi fost legate de depășirea vitezei, iar Yzermans ar fi primit, în medie, mai mult de o amendă pe lună. Cu toate acestea, permisul său nu a fost retras din cauza procedurii speciale aplicabile parlamentarilor.
A fost prins cu 91 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h
Potrivit sursei citate, Alain Yzermans a fost surprins conducând cu 91 km/h într-o zonă în care limita de viteză era de 50 km/h.
În Belgia, cu excepția cazurilor de flagrant delict, un parlamentar nu poate fi urmărit penal direct în fața unei instanțe penale în timpul unei sesiuni parlamentare fără autorizația camerei din care face parte.
În ceea ce îl privește pe Yzermans, între încălcarea regulilor de circulație și inițierea procedurilor au trecut mai multe luni, astfel că excepția privind flagrantul delict nu a putut fi invocată.
Cazul său a stârnit o amplă dezbatere în spațiul public belgian privind limitele și aplicabilitatea imunității în cazul infracțiunilor rutiere repetate.
Cum se scuză parlamentraul
Alain Yzermans a declarat că înțelege reacțiile publicului și că nu dorește să evite responsabilitatea în acest caz.
„Depășirea vitezei este periculoasă și pur și simplu inacceptabilă. Sunt mai conștient de acest lucru ca niciodată. Am făcut o greșeală și o regret sincer”, a mai spus Alain Yzermans, menționând că a achitat toate amenzile primite.
„Modul în care s-a desfășurat acest caz mă apasă foarte tare. Și pe mine. Toți sunt egali în fața legii, cred cu tărie asta. O condamnare ar fi fost singurul rezultat just în acest caz. De asemenea, nu am făcut apel pentru că am vrut să-mi accept verdictul. Îmi voi asuma responsabilitatea. Acest lucru nu se va mai întâmpla”, a arătat belgianul.
Parlamentarul s-a angajat, de asemenea, să urmeze un curs de siguranță rutieră, pentru a-și demonstra buna-credință.
„Lupta pentru siguranța rutieră în municipalitatea noastră începe cu mine. V-am trădat încrederea în acest sens și voi face tot ce pot pentru a o recâștiga în viitor”, a concluzionat parlamentarul.