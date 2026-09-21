Țara din Europa unde bărbații se închiriază cu ora. Ce se ascunde în spatele trendului

Letonia se confruntă cu unul dintre cele mai mari dezechilibre demografice dintre femei și bărbați din Europa, iar diferența dintre cele două categorii de populație a contribuit și la apariția unor servicii mai puțin obișnuite. În această țară, tot mai multe femei apelează la meseriași care pot fi angajați pentru perioade scurte pentru diverse lucrări din gospodărie.
Serviciile sunt cunoscute sub denumirea de „soț pentru o oră”, însă termenul nu are legătură cu relațiile de cuplu. Este vorba despre profesioniști care pot fi chemați la domiciliu pentru reparații, montaje și alte activități pe care clienții nu le pot realiza singuri.
Datele Eurostat citate de NDTV indică faptul că diferența dintre numărul femeilor și cel al bărbaților din Letonia este de peste trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. În acest context, serviciile care permit contractarea rapidă a unui meseriaș pentru treburi casnice au devenit tot mai căutate.
Ce servicii oferă un „soț pentru o oră”
Conceptul este unul practic, chiar dacă denumirea poate crea o altă impresie. Un client poate solicita pentru o perioadă limitată un specialist care să rezolve o problemă din locuință sau să execute o anumită lucrare.
În Letonia există mai multe companii și platforme care oferă astfel de servicii. Printre acestea se numără „Men With Golden Hands/Bărbați cu mâini de aur”, care pune la dispoziția clienților persoane cu experiență în domenii diferite.
Meseriașii pot interveni pentru probleme ale instalațiilor sanitare, lucrări de tâmplărie sau reparații, dar se pot ocupa și de activități precum montarea unui televizor pe perete.
Programările pot fi făcute online sau telefonic. După stabilirea intervenției, meseriașul se deplasează la domiciliul clientului și execută lucrarea solicitată.
Lista activităților pentru care pot fi contractați acești specialiști este largă. Printre acestea se numără asamblarea mobilierului, montarea galeriilor pentru perdele și draperii, zugrăvirea pereților și remedierea unor defecțiuni apărute în locuință.
Astfel, clientul poate solicita ajutor pentru mai multe tipuri de lucrări prin intermediul aceluiași serviciu, fără să fie nevoit să caute separat câte un specialist pentru fiecare intervenție.
Dezechilibrul dintre femei și bărbați este mult mai mare la vârste înaintate
În spatele popularității acestor servicii se află și situația demografică particulară a Letoniei. Potrivit datelor statistice prezentate în material, în țară sunt cu aproximativ 15,5% mai multe femei decât bărbați.
Diferența crește considerabil în cazul populației vârstnice. Datele citate de World Atlas arată că, în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, numărul femeilor este aproximativ dublu față de cel al bărbaților.
Unul dintre factorii importanți este diferența dintre speranța de viață a femeilor și cea a bărbaților. Problemele de sănătate și anumite obiceiuri asociate stilului de viață contribuie, de asemenea, la această situație.
Un exemplu îl reprezintă fumatul. Aproximativ 31% dintre bărbații din Letonia sunt fumători activi, în timp ce în rândul femeilor procentul este de aproximativ 10%.
Totodată, supraponderalitatea și obezitatea sunt mai frecvente în rândul populației masculine. Aceste diferențe se accentuează odată cu înaintarea în vârstă și contribuie, cel puțin parțial, la dezechilibrul dintre femei și bărbați în anumite categorii de populație.
Serviciul „soțului de închiriat” există și în Marea Britanie
Ideea nu este exclusiv letonă. Servicii prin care un bărbat poate fi angajat pentru reparații și alte lucrări în gospodărie au apărut și în alte țări europene, inclusiv în Marea Britanie.
În 2022, Laura Young a atras atenția după ce a lansat afacerea „Rent My Handy Husband/Închiriază-l pe soțul meu priceput”. Modelul de business este unul simplu: soțul ei, James, poate fi angajat contra cost de persoanele care au nevoie de ajutor pentru reparații sau proiecte casnice.
Clienții îl pot contracta pentru o oră sau pentru o zi întreagă, în funcție de amploarea lucrărilor pe care le au de făcut.
Afacerea a atras rapid atenția, iar cererea pentru serviciile oferite a crescut atât de mult încât programul lui James a ajuns să fie ocupat în mod constant.