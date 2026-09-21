Țara din Europa unde bărbații se închiriază cu ora. Ce se ascunde în spatele trendului

Publicat 21 sept. 2026, 22:17 Sursă ndtv

Letonia se confruntă cu unul dintre cele mai mari dezechilibre demografice dintre femei și bărbați din Europa, iar diferența dintre cele două categorii de populație a contribuit și la apariția unor servicii mai puțin obișnuite. În această țară, tot mai multe femei apelează la meseriași care pot fi angajați pentru perioade scurte pentru diverse lucrări din gospodărie.

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