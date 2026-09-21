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Macron vrea să-l convingă pe Trump să nu renunțe la Ucraina. Discuție crucială la New York

Emmanuel Macron și Donald Trump (foto: profimedia)

Emmanuel Macron și Donald Trump (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 sept. 2026, 18:12

Președintele Franței, Emmanuel Macron, urmează să se întâlnească luni, la New York, cu președintele american Donald Trump. Liderul de la Paris intenționează să discute direct despre războiul din Ucraina și să pledeze pentru păstrarea sprijinului acordat Kievului, precum și pentru creșterea presiunii asupra Rusiei.

Potrivit unor surse din apropierea președintelui francez, Macron vrea să abordeze dialogul cu Donald Trump „cu toată franchețea”. Șeful statului francez speră să îl convingă pe liderul de la Casa Albă să adopte decizii favorabile Ucrainei într-un moment sensibil pentru evoluția conflictului.

Macron vrea continuarea sprijinului pentru Ucraina

Principalul obiectiv al discuției dintre cei doi președinți este menținerea implicării Statelor Unite în susținerea Ucrainei. Parisul consideră că ajutorul occidental rămâne esențial pentru capacitatea Kievului de a rezista agresiunii ruse.

Emmanuel Macron va insista ca Washingtonul să nu reducă eforturile politice, militare și diplomatice în sprijinul Ucrainei. În același timp, liderul francez vrea ca aliații occidentali să își coordoneze mai eficient pozițiile în raport cu Moscova.

Franța cere presiuni mai mari asupra Rusiei

Surse din anturajul președintelui francez au indicat că Macron va pleda și pentru întărirea măsurilor de presiune asupra Rusiei. Mesajul Parisului este că o poziție fermă a Statelor Unite, alături de partenerii europeni, poate influența calculele Kremlinului în războiul declanșat împotriva Ucrainei.

Întâlnirea Macron–Trump are loc la New York, într-un context în care sprijinul internațional pentru Ucraina și strategia occidentală față de Rusia rămân teme centrale pe agenda diplomatică.

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