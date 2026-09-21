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Extern· 1 min citire
Macron vrea să-l convingă pe Trump să nu renunțe la Ucraina. Discuție crucială la New York
Emmanuel Macron și Donald Trump (foto: profimedia)
Președintele Franței, Emmanuel Macron, urmează să se întâlnească luni, la New York, cu președintele american Donald Trump. Liderul de la Paris intenționează să discute direct despre războiul din Ucraina și să pledeze pentru păstrarea sprijinului acordat Kievului, precum și pentru creșterea presiunii asupra Rusiei.
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