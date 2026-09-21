Macron vrea să-l convingă pe Trump să nu renunțe la Ucraina. Discuție crucială la New York

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 sept. 2026, 18:12

Președintele Franței, Emmanuel Macron, urmează să se întâlnească luni, la New York, cu președintele american Donald Trump. Liderul de la Paris intenționează să discute direct despre războiul din Ucraina și să pledeze pentru păstrarea sprijinului acordat Kievului, precum și pentru creșterea presiunii asupra Rusiei.

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