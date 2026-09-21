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Coliziune navală în apropiere de Singapore: un pescador a fost lovit de un cargo uriaș. Impactul, surprins în imagini

Coliziune navală

Coliziune navală

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 12:51

Un accident naval spectaculos s-a produs în apropiere de Singapore, după ce un pescador a fost lovit de o navă cargo de mari dimensiuni. Coliziunea a provocat avarii serioase ambarcațiunii de pescuit, iar momentul impactului a fost surprins în imagini chiar de persoanele aflate la bord.

Din filmarea apărută în urma incidentului se poate observa cum diferența de dimensiune dintre cele două nave a făcut ca pescadorul să fie puternic afectat în urma coliziunii.

Pescadorul, lovit de un cargou de mari dimensiuni

Potrivit informațiilor disponibile, nava de pescuit „Luqing Yuanyu 108”, care navighează sub pavilion chinez, a intrat în coliziune cu nava cargo „First Margaux”, aflată sub pavilion panamez.

Impactul a fost suficient de puternic pentru a provoca avarii importante pescadorului. Ambarcațiunea a rămas puternic înclinată, iar membrii echipajului au fost surprinși pe punte în momentele imediat următoare accidentului.

Apa a început să pătrundă în interiorul navei, ceea ce a creat o situație critică pentru persoanele aflate la bord.

Momentul impactului, filmat de echipaj

Imaginile surprinse în timpul accidentului arată cât de violentă a fost coliziunea. Pescadorul este lovit de nava cargo, iar în secunde după impact ambarcațiunea începe să se încline.

Filmarea surprinde și reacția membrilor echipajului, care se aflau pe punte în momentul în care nava a fost avariată.

Diferența considerabilă dintre dimensiunile celor două vase este vizibilă în înregistrare, ceea ce explică amploarea avariilor suferite de pescador.

Apa a început să pătrundă în ambarcațiune

Una dintre cele mai îngrijorătoare imagini din filmare este momentul în care apa începe să intre în pescador. Nava rămâne într-o poziție puternic înclinată după impact, iar echipajul este nevoit să gestioneze rapid situația.

Deocamdată, informațiile disponibile nu indică existența unor victime confirmate oficial în urma accidentului.

Autoritățile au început verificările

Incidentul naval a intrat în atenția autorităților, care urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea.

Ancheta va trebui să clarifice modul în care cele două nave au ajuns pe aceeași traiectorie și dacă au existat erori de navigație sau alte circumstanțe care au contribuit la producerea accidentului.

Până la finalizarea verificărilor, nu au fost oferite concluzii oficiale cu privire la responsabilitatea pentru coliziune.

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