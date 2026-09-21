Coliziune navală în apropiere de Singapore: un pescador a fost lovit de un cargo uriaș. Impactul, surprins în imagini

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 12:51

Un accident naval spectaculos s-a produs în apropiere de Singapore, după ce un pescador a fost lovit de o navă cargo de mari dimensiuni. Coliziunea a provocat avarii serioase ambarcațiunii de pescuit, iar momentul impactului a fost surprins în imagini chiar de persoanele aflate la bord.

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