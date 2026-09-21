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Extern· 2 min citire
Militar plecat în căutarea unei drone, prins băut la volan după ce a intrat cu mașina armatei într-un stâlp
Accident Republica Moldova
Un militar de 24 de ani din Republica Moldova a fost depistat băut la volan după ce autoturismul de serviciu pe care îl conducea a intrat într-un stâlp și într-un parapet. Militarii se deplasau pentru a căuta o dronă, iar testarea șoferului a indicat 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.
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