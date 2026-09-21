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Militar plecat în căutarea unei drone, prins băut la volan după ce a intrat cu mașina armatei într-un stâlp

Accident Republica Moldova

Accident Republica Moldova

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 12:52

Un militar de 24 de ani din Republica Moldova a fost depistat băut la volan după ce autoturismul de serviciu pe care îl conducea a intrat într-un stâlp și într-un parapet. Militarii se deplasau pentru a căuta o dronă, iar testarea șoferului a indicat 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un militar din Republica Moldova, plecat împreună cu colegii săi pentru a căuta o dronă, a fost depistat băut la volan după ce mașina de serviciu pe care o conducea a intrat într-un stâlp de electricitate și într-un parapet. Accidentul s-a produs în contextul unui incident aerian semnalat în Republica Moldova, iar testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Incidentul s-a produs în jurul orei 03:00, în orașul Otaci, raionul Ocnița. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, în accident a fost implicat un autoturism de serviciu din dotarea Armatei Naționale, însă militarii aflați în interior nu au fost răniți.

Militarul se deplasa pentru a căuta o dronă

Militarii se aflau în zonă pentru a căuta o dronă, în contextul unui incident aerian semnalat în nordul Republicii Moldova. În timpul deplasării, autoturismul condus de militar a intrat într-un stâlp de electricitate și într-un parapet. Șoferul, un tânăr în vârstă de 24 de ani, a fost testat cu aparatul Drager. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost suspendat din funcție

Ministerul Apărării a anunțat constituirea unei comisii interne care trebuie să stabilească împrejurările și cauzele în care s-a produs accidentul. Pe durata investigației, militarul care se afla la volan a fost suspendat din funcție. În funcție de concluziile cercetării, acesta urmează să fie sancționat conform legislației în vigoare, a precizat Ministerul Apărării de la Chișinău.

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