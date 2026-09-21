Fiul lui Cindy Crawford a murit la doar 27 de ani. Presley Gerber se afla într-un centru de reabilitare

Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a murit la vârsta de 27 de ani. Tânărul model se afla într-un centru de reabilitare, iar cauza decesului nu a fost precizată.
Fiul lui Cindy Crawford, modelul Presley Gerber, a murit la vârsta de 27 de ani. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a anunțat că acesta a decedat duminică, în timp ce se afla într-un centru de reabilitare, fără să fie precizată cauza morții.
Reprezentantul lui Cindy Crawford a confirmat vestea și a transmis un mesaj în numele familiei.
„Familia solicită respectarea intimităţii în acest moment extrem de dificil şi dureros”.
Presley Gerber a intrat în lumea modelingului la doar 16 ani
Născut în California, în 1999, Presley Gerber era unul dintre cei doi copii ai lui Cindy Crawford și ai omului de afaceri Rande Gerber. La fel ca sora sa, Kaia Gerber, a urmat o carieră în modeling încă de la o vârstă fragedă, debutând pe podium pentru casa italiană Moschino la doar 16 ani.
Ulterior, a defilat pentru branduri precum Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger și Ralph Lauren. A apărut și în campanii publicitare pentru Calvin Klein, Celine, Pepsi și Omega, precum și în reviste precum GQ Style și The New York Times Style Magazine.
Presley Gerber a activat și ca investitor și antreprenor, potrivit biografiei publicate de DNA Model Management, agenția care îl reprezenta din 2019. Aceeași agenție o reprezintă și pe sora sa, Kaia Gerber, dar și alte nume cunoscute din lumea modei, precum Emily Ratajkowski și Adwoa Aboah, conform CNN.
Presley Gerber vorbise deschis despre problemele de sănătate mintală
În ultimii ani, Presley Gerber a vorbit public despre problemele sale de sănătate mintală și despre consumul de droguri. Într-o apariție din 2023 la podcastul „Studio 22”, acesta explica faptul că își folosește platformele pentru a atrage atenția asupra sănătății mintale, pe care o descria drept „o parte atât de importantă din viaţa mea”. Gerber a lansat și propria inițiativă, „Mental Health Mondays”, și a colaborat cu organizații neguvernamentale, printre care „A Sense of Home”, organizație caritabilă din Los Angeles dedicată persoanelor fără adăpost.
În decembrie anul trecut, acesta a publicat pe Instagram un videoclip în care vorbea despre modul în care folosește medicamente prescrise, inclusiv antidepresive și Xanax pentru atacurile de panică.
„Din păcate, am suferit recent multe pierderi de diferite feluri”, spunea Gerber în videoclipul șters ulterior. „Aşadar, asta nu este o scuză, dar este motivul pentru care mă aflu în situaţia actuală”.
Cindy Crawford a reacționat atunci public la mesajul fiului său.
„Presley - te iubim şi nu eşti singur”.
Mesajul lui Cindy Crawford pentru fiul său, la împlinirea vârstei de 27 de ani
Mai recent, Cindy Crawford, în vârstă de 60 de ani, îi dedica fiului său un mesaj pe Facebook, cu ocazia aniversării din luna iulie.
„Sunt atât de mândră de bărbatul care ai devenit, dar pentru mine vei rămâne mereu băieţelul meu!”.
La începutul acestei luni, și Kaia Gerber a vorbit despre lupta fratelui său cu dependența, într-un articol publicat pe coperta numărului din septembrie al revistei americane Vogue.
„Când se întâmplă aşa ceva într-o familie, toată lumea se simte cumva copleşită”, a spus ea. „Cred că acesta este şi motivul pentru care am început să mă consider cea mai uşor de gestionat şi nu am vrut niciodată să cer ajutor”.