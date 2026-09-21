Fiul lui Cindy Crawford a murit la doar 27 de ani. Presley Gerber se afla într-un centru de reabilitare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 09:10

Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a murit la vârsta de 27 de ani. Tânărul model se afla într-un centru de reabilitare, iar cauza decesului nu a fost precizată.

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