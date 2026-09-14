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Economie· 2 min citire

Revolut confirmă o breșă de securitate majoră: date sensibile ale clienților, transmise unor persoane neautorizate după solicitări guvernamentale false

Revolut / Profimedia

Revolut / Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 09:40
Actualizat14 sept. 2026, 09:45

Revolut confirmă că date sensibile ale unor clienți au fost transmise unei terțe părți neautorizate, după ce compania a primit solicitări frauduloase care păreau să provină de la o agenție guvernamentală legitimă. Incidentul a dus la expunerea unor informații personale, inclusiv documente de identitate, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor, potrivit Reuters și TechCrunch.

Ce date ale clienților Revolut au fost expuse

Potrivit notificării transmise de Revolut clienților săi prin e-mail și consultate de TechCrunch, informațiile transmise către terți puteau include date de identificare și de contact, precum data nașterii, adresele poștale și de e-mail și numerele de telefon, relatează Reuters. De asemenea, printre datele expuse s-ar fi putut afla copii ale unor documente de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere, selfie-uri folosite pentru verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor.

Incidentul s-a produs după ce atacatorii au trimis solicitări frauduloase folosind un domeniu de e-mail asociat unei agenții guvernamentale legitime, iar Revolut a transmis informații către persoane care pretindeau că reprezintă instituția respectivă.

Ce spun reprezentanții Revolut

„Imediat ce am detectat incidentul, am blocat adresa și am alertat agenția guvernamentală relevantă, precum și autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de protecție a datelor și autoritățile de reglementare financiară”, a declarat un purtător de cuvânt al Revolut pentru Reuters.

Compania susține că numărul clienților afectați este „limitat” și precizează că sistemele Revolut și fondurile clienților nu au fost afectate.

Revolut a confirmat incidentul și a anunțat că lucrează cu autoritățile în cadrul investigației.

Cine ar fi fost vizat de breșă

Cercetătorul în domeniul securității criptomonedelor, ZachXBT, a declarat că incidentul i-ar fi afectat în principal pe utilizatorii cu averi semnificative.

Revolut se află în același timp într-o perioadă importantă pentru dezvoltarea companiei. Fintech-ul britanic are în vedere o potențială listare la bursă și urmărește o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Compania este una dintre cele mai de succes firme europene din sectorul fintech și operează fără o rețea de sucursale bancare fizice.

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