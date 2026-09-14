Revolut confirmă o breșă de securitate majoră: date sensibile ale clienților, transmise unor persoane neautorizate după solicitări guvernamentale false

Publicat 14 sept. 2026, 09:40 Actualizat 14 sept. 2026, 09:45

Revolut confirmă că date sensibile ale unor clienți au fost transmise unei terțe părți neautorizate, după ce compania a primit solicitări frauduloase care păreau să provină de la o agenție guvernamentală legitimă. Incidentul a dus la expunerea unor informații personale, inclusiv documente de identitate, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor, potrivit Reuters și TechCrunch.

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