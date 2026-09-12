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Prețuri record la pompă. Benzina se apropie de 10 lei pe litru: ce se întâmplă cu motorina
Publicat12 sept. 2026, 14:34
Actualizat12 sept. 2026, 14:37
SursăRealitatea PLUS
Prețuri record la pompă. Benzina a ajuns la 9,97 lei pe litru la un nivel istoric. Iar motorina de săptămâna viitoare, odată ce expiră plafonarea adaosului la pompă prețul va crește cu 80 de bani pe litru.
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