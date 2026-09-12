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Prețuri record la pompă. Benzina se apropie de 10 lei pe litru: ce se întâmplă cu motorina

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Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 14:34
Actualizat12 sept. 2026, 14:37
SursăRealitatea PLUS

Prețuri record la pompă. Benzina a ajuns la 9,97 lei pe litru la un nivel istoric. Iar motorina de săptămâna viitoare, odată ce expiră plafonarea adaosului la pompă prețul va crește cu 80 de bani pe litru.

Prețurile carburanților au ajuns la niveluri record, iar șoferii ar putea plăti și mai mult de săptămâna viitoare. Marți, 15 septembrie, expiră măsura de reducere cu 25% a accizei, iar dacă aceasta nu va fi prelungită, prețurile la pompă ar putea crește cu aproximativ 80-85 de bani pe litru.

În prezent, motorina standard costă 10,43 lei pe litru, în timp ce varianta premium ajunge la 11,24 lei. În cazul benzinei, prețul standard a atins deja un nivel record, de 9,97 lei pe litru, iar benzina premium costă 10,54 lei.

Odată cu expirarea măsurii de reducere a accizei, motorina standard ar putea depăși pragul de 11 lei pe litru. Pentru un plin, șoferii ar urma să scoată din buzunar aproximativ 50 de lei în plus.

Creșterile succesive ale prețurilor îi afectează tot mai mult pe șoferi. Unii spun că nu mai pot suporta costurile și că iau în calcul să folosească bicicleta sau trotineta pentru deplasările de zi cu zi, pe fondul scumpirilor.

Specialiștii cer intervenții pentru verificarea modului în care se formează prețurile la carburanți și pentru identificarea eventualelor probleme de concurență. Printre măsurile propuse se numără limitarea exporturilor, dacă situația o impune, precum și supraimpozitarea profiturilor excepționale obținute în această perioadă.

Astfel, începând de marți, 15 septembrie, expirarea reducerii de 25% a accizei ar putea aduce o nouă majorare a prețurilor. În aceste condiții, motorina standard ar putea trece de pragul de 11 lei pe litru.

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