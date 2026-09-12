Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Fragment de dronă, găsit pe o plajă din Eforie Nord. Au fost alertate autoritățile

Fragment dronă/ Foto AI

Fragment dronă/ Foto AI

Scris deDana Bărăgan
Publicat12 sept. 2026, 11:11
Actualizat12 sept. 2026, 11:13

Un fragment care ar proveni, cel mai probabil, de la o dronă a fost adus de valuri pe o plajă din Eforie Nord, sâmbătă dimineață. Bucata a fost descoperită de salvamari, în zona unui foișor din stațiune.

Din primele informații, fragmentul a fost observat pe plajă de salvamari, care au alertat autoritățile. Pe bucata respectivă poate fi observată și o inscripție cu litere chirilice, scrie Ziarul Amprenta.

Autoritățile urmează să preia fragmentul pentru a-l supune unei expertize și pentru a stabili cu exactitate de unde provine și în ce condiții a ajuns pe plaja din Eforie Nord.

Până la ora transmiterii acestei știri, nu sunt disponibile alte informații despre natura fragmentului sau despre eventualele componente ale dronei.

Citește și Fragment de dronă cu încărcătură explozivă, descoperit la 5 mile marine de Sulina. MApN: Obiectul a fost neutralizat - VIDEO

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dronaplajaeforie nord

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe