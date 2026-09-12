Fragment de dronă, găsit pe o plajă din Eforie Nord. Au fost alertate autoritățile

Publicat 12 sept. 2026, 11:11 Actualizat 12 sept. 2026, 11:13

Un fragment care ar proveni, cel mai probabil, de la o dronă a fost adus de valuri pe o plajă din Eforie Nord, sâmbătă dimineață. Bucata a fost descoperită de salvamari, în zona unui foișor din stațiune.

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