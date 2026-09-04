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Fragment de dronă cu încărcătură explozivă, descoperit la 5 mile marine de Sulina. MApN: Obiectul a fost neutralizat-VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat4 sept. 2026, 19:49
Actualizat4 sept. 2026, 20:05

Un fragment de dronă aeriană cu încărcătură explozivă a fost descoperit, vineri, la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), obiectul a fost neutralizat de o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române. O intervenție similară a avut loc joi, în zona Platformei Centrale, după ce fragmente ale unei drone aeriene au fost observate de nave comerciale.

Fragment de dronă cu explozibil, neutralizat în apropiere de Sulina

”Vineri, 4 septembrie, o echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române s-a deplasat, la bordul unei nave a Gărzii de Coastă, la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe braţul Sulina, pentru verificarea unui obiect plutitor suspect. În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat prezenţa unui fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la faţa locului, în condiţii de siguranţă, la ora 18.17”, a anunţat MApN.

Potrivit sursei citate, o intervenţie similară a avut loc în cursul după-amiezii de joi, când o altă echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă şi plutea în zona Platformei Centrale.

Ambele situaţii au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă.

”Forţele Navale Române menţin permanent capacitatea de intervenţie pentru identificarea şi neutralizarea obiectelor care pot pune în pericol navigaţia şi activităţile maritime”, a adăugat MApN.

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