Fragment de dronă cu încărcătură explozivă, descoperit la 5 mile marine de Sulina. MApN: Obiectul a fost neutralizat-VIDEO

Publicat 4 sept. 2026, 19:49 Actualizat 4 sept. 2026, 20:05

Un fragment de dronă aeriană cu încărcătură explozivă a fost descoperit, vineri, la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), obiectul a fost neutralizat de o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române. O intervenție similară a avut loc joi, în zona Platformei Centrale, după ce fragmente ale unei drone aeriene au fost observate de nave comerciale.

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