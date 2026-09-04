A furat aur de 148.000 de lei de la amanetul unde lucra, apoi a căutat pe Google ce pedeapsă riscă. A fost condamnat cu suspendare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 sept. 2026, 15:02

Un angajat al unei case de amanet din Iași a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a furat bijuterii, monede și lingouri de aur în valoare de aproximativ 148.000 de lei. După ce lipsurile au fost descoperite, bărbatul a început să caute pe Google informații despre furt, delapidare și sancțiunile pe care le-ar putea primi.

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