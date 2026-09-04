A furat aur de 148.000 de lei de la amanetul unde lucra, apoi a căutat pe Google ce pedeapsă riscă. A fost condamnat cu suspendare

Un angajat al unei case de amanet din Iași a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a furat bijuterii, monede și lingouri de aur în valoare de aproximativ 148.000 de lei. După ce lipsurile au fost descoperite, bărbatul a început să caute pe Google informații despre furt, delapidare și sancțiunile pe care le-ar putea primi.
Un angajat al unei case de amanet din Iași a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendarea executării, după ce timp de aproape două luni a furat din gestiunea firmei bijuterii, monede și lingouri de aur. Bunurile erau apoi amanetate în alte locuri sau vândute unui cunoscut, care, potrivit anchetei, nu știa că obiectele proveneau din furt. Totul a ieșit la iveală în urma unui control făcut la punctul de lucru, când inventarul a arătat o lipsă de aproximativ 148.000 de lei.
Sentința Judecătoriei Iași nu este definitivă și poate fi contestată în apel. Instanța a decis ca pedeapsa de doi ani să fie suspendată, fiind stabilit și un termen de supraveghere de doi ani.
Furturile au continuat aproape două luni
Primul furt ar fi avut loc în august 2023, după terminarea programului. Înainte să pună tăvile cu aur în seif, angajatul a luat două ghiuluri, pe care le-a amanetat chiar în drum spre casă. Ulterior, a continuat să scoată din gestiune și alte obiecte, printre care un lanț pe care l-a vândut unui cunoscut pentru 3.000 de lei.
Bărbatul care cumpăra obiectele nu ar fi știut de unde provin acestea și nu ar fi avut motive să creadă că sunt furate. El știa că angajații caselor de amanet pot cumpăra anumite produse în condiții mai avantajoase și a presupus că prietenul său le obținuse legal. În acest fel, a mai cumpărat de la acesta câteva monede, două verighete și o brățară.
Inventarul a arătat o lipsă de 148.000 de lei
Furturile au continuat până pe 4 octombrie, când la casa de amanet a fost făcut un control. În urma inventarului, reprezentanții firmei au descoperit că lipseau bunuri în valoare de aproximativ 148.000 de lei, iar verificările au dus în cele din urmă la angajat.
O parte dintre obiectele furate au fost găsite la casele de amanet unde fuseseră lăsate și au putut fi recuperate. Alte bijuterii fuseseră însă deja topite, astfel că firma le-a mai putut recupera doar sub forma unor lingouri, conform Ziaruldeiasi.ro.
Ce a căutat pe Google după ce furturile au fost descoperite
Percheziția informatică făcută în timpul anchetei a arătat și ce îl preocupa pe bărbat după ce situația a început să iasă la iveală. În după-amiaza zilei de 4 octombrie, acesta a căutat pe Google expresia „furt din aur angajat”, după care a început să citească prevederile din Codul Penal referitoare la furt și delapidare.
Câteva zile mai târziu, pe 12 octombrie, căutările au continuat. Bărbatul a vrut să afle informații despre „comisie pentru dat afară”, dar și despre „sancțiune disciplinară furt”, semn că, după descoperirea lipsurilor din gestiune, începuse să se intereseze de consecințele pe care le-ar putea avea faptele sale.
Firma și-a recuperat întreaga pagubă
Casa de amanet și-a recuperat în cele din urmă prejudiciul. O parte din pagubă a fost acoperită prin recuperarea obiectelor care nu fuseseră încă vândute, iar pentru restul firmei a primit despăgubiri de la compania de asigurări.
Bărbatul a fost judecat pentru delapidare și condamnat la doi ani de închisoare, însă instanța a dispus suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani. Sentința Judecătoriei Iași nu este definitivă și poate fi atacată în apel.