Incendiu puternic în zona Militari din București. Circulația pe Centura Capitalei, oprită-FOTO

Publicat 3 sept. 2026, 22:14 Actualizat 3 sept. 2026, 22:20

Un incendiu puternic a izbucnit joi seară, pe Centura București, în zona Militari. Mai multe echipaje de pompieri, SMURD și poliție au intervenit de urgență pentru gestionarea situației. Circulația rutieră a fost oprită în zona afectată.

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