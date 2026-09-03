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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic în zona Militari din București. Circulația pe Centura Capitalei, oprită-FOTO
FOTO: Info Trafic București și Ilfov/Facebook
Publicat3 sept. 2026, 22:14
Actualizat3 sept. 2026, 22:20
Un incendiu puternic a izbucnit joi seară, pe Centura București, în zona Militari. Mai multe echipaje de pompieri, SMURD și poliție au intervenit de urgență pentru gestionarea situației. Circulația rutieră a fost oprită în zona afectată.
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