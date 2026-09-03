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Incendiu puternic în zona Militari din București. Circulația pe Centura Capitalei, oprită-FOTO

FOTO: Info Trafic București și Ilfov/Facebook

FOTO: Info Trafic București și Ilfov/Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 22:14
Actualizat3 sept. 2026, 22:20

Un incendiu puternic a izbucnit joi seară, pe Centura București, în zona Militari. Mai multe echipaje de pompieri, SMURD și poliție au intervenit de urgență pentru gestionarea situației. Circulația rutieră a fost oprită în zona afectată.

Incendiu puternic pe Centura București, în zona Militari

Un incendiu de proporții a izbucnit joi seară în zona Militari din București, pe Centura Capitalei. Flăcările au determinat mobilizarea mai multor echipaje de intervenție, iar pompierii au acționat pentru stingerea incendiului.

La fața locului au fost trimise echipaje ale ISU București-Ilfov, precum și echipaje SMURD și de poliție.

Potrivit informațiilor disponibile până la această oră, intervenția pompierilor este una de amploare.

Circulația a fost oprită în zona incendiului

Din cauza incendiului și a intervenției echipajelor de urgență, circulația rutieră a fost oprită pe sectorul afectat de pe Centura București.

Șoferii sunt sfătuiți să evite, pe cât posibil, zona și să urmeze indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.

Vom reveni cu detalii.

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