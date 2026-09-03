Copil de 9 ani, lovit de o mașină pe DN 2E, în Suceava. Băiatul traversa strada printr-un loc nepermis

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 17:16

Un copil în vârstă de 9 ani a fost rănit într-un accident rutier produs miercuri după-amiază, pe DN 2E, în localitatea Horodnic de Sus, județul Suceava. Potrivit polițiștilor, minorul traversa drumul printr-o zonă în care acest lucru era interzis și fără să se asigure.

Distribuie articolul