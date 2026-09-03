Copil de 9 ani, lovit de o mașină pe DN 2E, în Suceava. Băiatul traversa strada printr-un loc nepermis

Un copil în vârstă de 9 ani a fost rănit într-un accident rutier produs miercuri după-amiază, pe DN 2E, în localitatea Horodnic de Sus, județul Suceava. Potrivit polițiștilor, minorul traversa drumul printr-o zonă în care acest lucru era interzis și fără să se asigure.
Accidentul s-a produs pe 2 septembrie, pe raza comunei Horodnic de Sus. Din primele verificări efectuate de oamenii legii, un autoturism care circula pe DN 2E, din direcția Marginea către Voitinel, a acroșat un copil de 9 ani.
Copilul traversa printr-un loc nepermis
Conform informațiilor transmise de polițiști, minorul, domiciliat în comuna Horodnic de Sus, s-ar fi angajat în traversarea drumului printr-un loc nepermis.
Totodată, anchetatorii susțin că băiatul nu s-ar fi asigurat înainte de a pătrunde pe partea carosabilă. În aceste condiții, autoturismul care circula pe DN 2E nu a mai putut evita impactul.
În urma accidentului, copilul a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Minorul a fost transportat la Spitalul Județean Suceava
La locul producerii accidentului a intervenit un echipaj medical, care i-a acordat victimei primele îngrijiri.
Ulterior, copilul a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, unde urma să primească îngrijiri medicale de specialitate.
Nu au fost comunicate, deocamdată, informații suplimentare privind starea de sănătate a minorului.
Șoferul a fost testat pentru alcool
Conducătorul autoturismului implicat în accident a fost verificat de polițiști cu aparatul etilotest.
Rezultatul testării a fost negativ, potrivit informațiilor furnizate de autorități.
Polițiștii au deschis dosar penal
În urma accidentului, polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs evenimentul rutier.
A fost întocmit un dosar penal, iar verificările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările producerii accidentului și responsabilitățile fiecărei persoane implicate.