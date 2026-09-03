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Locale· 1 min citire
Accident grav în județul Iași. O mașină a căzut de pe pod într-un canal. Două femei, implicate
FOTO: Ziarul de Iași
Publicat3 sept. 2026, 17:33
Actualizat3 sept. 2026, 17:41
Un accident grav s-a produs joi după-amiază în satul Poieni, comuna Schitu Duca, județul Iași. Un autoturism a ieșit de pe un pod și a căzut într-un curs de apă, asemănător unui canal de irigații. În mașină se aflau două femei, iar una dintre ele a rămas încarcerată.
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