Accident grav în județul Iași. O mașină a căzut de pe pod într-un canal. Două femei, implicate

Publicat 3 sept. 2026, 17:33 Actualizat 3 sept. 2026, 17:41

Un accident grav s-a produs joi după-amiază în satul Poieni, comuna Schitu Duca, județul Iași. Un autoturism a ieșit de pe un pod și a căzut într-un curs de apă, asemănător unui canal de irigații. În mașină se aflau două femei, iar una dintre ele a rămas încarcerată.

Distribuie articolul