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Accident grav în județul Iași. O mașină a căzut de pe pod într-un canal. Două femei, implicate

FOTO: Ziarul de Iași

FOTO: Ziarul de Iași

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 17:33
Actualizat3 sept. 2026, 17:41

Un accident grav s-a produs joi după-amiază în satul Poieni, comuna Schitu Duca, județul Iași. Un autoturism a ieșit de pe un pod și a căzut într-un curs de apă, asemănător unui canal de irigații. În mașină se aflau două femei, iar una dintre ele a rămas încarcerată.

Una dintre femei este încarcerată

La locul accidentului au intervenit pompierii de la Detașamentul 2 Iași, cu o autospecială de intervenție dotată cu modul de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat. Opt pompieri militari au fost mobilizați pentru intervenție.

Potrivit primelor informații, ambele femei aflate în autoturism erau conștiente. Una dintre victime a fost evacuată din mașină, în timp ce pompierii au intervenit pentru extragerea celeilalte persoane, care a rămas încarcerată.

Misiunea echipajelor de intervenție este în desfășurare. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

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