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Social· 1 min citire
Resturile de dronă descoperite după incendiul din zona localității Plauru nu conțin explozibil. Anunțul MApN
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Ministerul Apărării Naţionale a anunţat joi că specialiştii EOD au făcut o evaluare preliminară a resturilor de dronă găsite în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, iar, din primele verificări, fragmentele identificate nu conţin explozibil.
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