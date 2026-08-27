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Resturile de dronă descoperite după incendiul din zona localității Plauru nu conțin explozibil. Anunțul MApN

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 18:13

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat joi că specialiştii EOD au făcut o evaluare preliminară a resturilor de dronă găsite în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, iar, din primele verificări, fragmentele identificate nu conţin explozibil.

Specialiștii MApN cercetează cauzele incendiului

Resturile au fost ridicate pentru a fi supuse expertizei de specialitate, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, potrivit unui comunicat MApN.

Un puternic incendiu a izbucnit miercuri după-amiază într-o pădure în apropierea localităţii Plauru. Potrivit mărturiilor localnicilor, cauza cea mai probabilă a incendiului ar fi fost explozia unei drone.

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că a fost informat, miercuri după-amiază, despre izbucnirea unui incendiu pe malul braţului Chilia, la aproximativ 2 kilometri amonte de localitatea Plauru.

„Zona a fost securizată, incendiul de vegetaţie a fost lichidat de structurile Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu autorităţile locale, iar un echipaj al Poliţiei de Frontieră a asigurat perimetrul pe timpul nopţii”, a menţionat sursa citată.

O echipă de specialişti ai Ministerului Apărării Naţionale s-a deplasat, joi, în apropiere de satul Plauru, pentru a cerceta cauzele incendiului.

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