Resturile de dronă descoperite după incendiul din zona localității Plauru nu conțin explozibil. Anunțul MApN

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 18:13

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat joi că specialiştii EOD au făcut o evaluare preliminară a resturilor de dronă găsite în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, iar, din primele verificări, fragmentele identificate nu conţin explozibil.

Distribuie articolul