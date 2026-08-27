Mandat de arestare pentru procurorul-pistolar din Caraș-Severin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 14:56

Înalta Curte de Casație și Justiție a desființat decizia Curții de Apel Alba Iulia și a dispus definitiv arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a procurorului Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin. Mandatul de arestare a fost emis de îndată, după admiterea contestației formulate de procurori.

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