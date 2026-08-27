Mandat de arestare pentru procurorul-pistolar din Caraș-Severin

Înalta Curte de Casație și Justiție a desființat decizia Curții de Apel Alba Iulia și a dispus definitiv arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a procurorului Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin. Mandatul de arestare a fost emis de îndată, după admiterea contestației formulate de procurori.
„Admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia împotriva încheierii penale nr. 129 din data de 10 august 2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia penală. Desfiinţează încheierea atacată şi, în rejudecare: În baza art. 226 din Codul de procedură penală admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la inculpatul Bucurică Radu George. (...) Dispune arestarea preventivă a inculpatului Bucurică Radu George (…), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi a 2 infracţiuni de ultraj, pentru o durată de 30 de zile, începând de la 27 august 2026 până la 25 septembrie 2026, inclusiv. Dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă a inculpatului Bucurică Radu George”, se arată în soluţia magistraţilor ÎCCJ.
Scandalul din Hunedoara
Incidentul în care a fost implicat procurorul a avut loc pe 8 august, la o discotecă din județul Hunedoara. Un inspector de poliție aflat la petrecere a chemat polițiștii după ce un martor i-a atras atenția asupra faptului că Bucurică ar fi avut „un comportament suspect”, uitându-se „insistent” la clienții localului. Martorul ar fi observat, de asemenea, că magistratul purta sub geacă un obiect care semăna cu un pistol.
Potrivit informațiilor din anchetă, magistratul ar fi făcut scandal pe o terasă, după care ar fi fugit. El ar fi tras asupra polițiștilor cu un pistol și a fost capturat ulterior de oamenii legii.
Procurorul a fost dus la un spital pentru investigații medicale, însă ar fi încercat să fugă și de acolo. El a fost oprit de mascații trupelor speciale de intervenție.
Radu George Bucurică a fost reținut pentru 24 de ore. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și-a dat avizul pentru ca magistratul să ajungă în fața judecătorilor de la Alba Iulia.
Curtea de Apel Alba Iulia îl lăsase în libertate
Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia au decis însă să îl lase în libertate, motivând că la dosar fusese depusă o înregistrare din care ar reieși că nu Bucurică ar fi tras asupra polițiștilor, deși acesta deținea o armă ilegal.
Procurorii au contestat hotărârea la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar magistrații instanței supreme au decis admiterea contestației și arestarea preventivă a procurorului.
Ancheta în acest caz continuă. Consiliul Superior al Magistraturii l-a suspendat deja din funcție pe Radu Bucurică.
Totodată, Poliția Caraș-Severin – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase îi anulase procurorului, încă din 27 iulie, permisul de port-armă.