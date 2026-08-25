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Justitie· 1 min citire
Tânărul de 17 ani care a provocat accidentul din Bucureşti a fost reţinut. A ieşit pozitiv şi la cocaină
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat25 aug. 2026, 21:01
Actualizat25 aug. 2026, 21:03
Tânărul de 17 ani care a provocat, marţi dimineaţă, un grav accident rutier pe o stradă din Bucureşti, după ce s-a urcat la volan băut şi fără permis de conducere, a fost reţinut. Adolescentul a refuzat să colaboreze cu anchetatorii.
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