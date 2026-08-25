Tânărul de 17 ani care a provocat accidentul din Bucureşti a fost reţinut. A ieşit pozitiv şi la cocaină

Publicat 25 aug. 2026, 21:01 Actualizat 25 aug. 2026, 21:03

Tânărul de 17 ani care a provocat, marţi dimineaţă, un grav accident rutier pe o stradă din Bucureşti, după ce s-a urcat la volan băut şi fără permis de conducere, a fost reţinut. Adolescentul a refuzat să colaboreze cu anchetatorii.

Distribuie articolul