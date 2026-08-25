Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Tânărul de 17 ani care a provocat accidentul din Bucureşti a fost reţinut. A ieşit pozitiv şi la cocaină

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 21:01
Actualizat25 aug. 2026, 21:03

Tânărul de 17 ani care a provocat, marţi dimineaţă, un grav accident rutier pe o stradă din Bucureşti, după ce s-a urcat la volan băut şi fără permis de conducere, a fost reţinut. Adolescentul a refuzat să colaboreze cu anchetatorii.

Tânărul de 17 ani, reținut pentru 24 de ore

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 l-au reţinut, marţi seară, pe tânărul care a provocat un grav accident rutier, la intersecţia dintre Str. Gherghiţei şi Prelungirea Teslei din Bucureşti.

Acesta a fost audiat, însă a refuzat să dea declarații în dosarul penal deschis în urma accidentului, în care are calitatea de suspect. Mandatul de reținere expiră miercuri seară, iar procurorii vor încerca să îl audieze din nou miercuri dimineață.

Între timp, analizele efectuate la Institutul Național de Medicină Legală au indicat că tânărul de 17 ani a ieșit pozitiv la cocaină.

Individul de 17 ani era băut şi nu avea permis

Accidentul a avut loc marţi, la ora 6:50, în urma evenimentului trei persoane fiind rănite şi şase maşini avariate. Şoferul în vârstă de 17 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, din verificările făcute de poliţişti a reieşit că tânărul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Bucureștitanar retinutcocainadroguriaccidente rutiere

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte

Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”
Cristina Trăilă, urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul lui Fănel Bogos: precizările DNA
Cristina Trăilă, urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul lui Fănel Bogos: precizările DNA
Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”
Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”
Cristina Trăilă, pusă oficial sub acuzare de DNA, în dosarul lui Fănel Bogos. Ce acuzații i se aduc
Cristina Trăilă, pusă oficial sub acuzare de DNA, în dosarul lui Fănel Bogos. Ce acuzații i se aduc

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe