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Justitie· 1 min citire

Un bărbat a fost reținut după ce ar fi incendiat imobilul nelocuit al fratelui său

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 11:40

Un conflict între doi frați a ajuns în atenția polițiștilor din județul Dolj, după ce unul dintre aceștia ar fi pătruns fără drept în curtea celuilalt și ar fi provocat un incendiu la o construcție nelocuită. Incidentul s-a soldat cu pagube materiale estimate la aproximativ 15.000 de lei.

Incendiu provocat într-un imobil din comuna Rojiște

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Coșoveni au deschis o anchetă în cazul unui bărbat de 33 de ani, din comuna Rojiște, suspectat de violare de domiciliu și distrugere prin incendiere.

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-ar fi produs în data de 14 august, în jurul orei 19:00. Bărbatul ar fi intrat fără drept în curtea locuinței fratelui său, în vârstă de 39 de ani.

Ulterior, folosind un combustibil inflamabil, acesta ar fi provocat un incendiu la un imobil care nu era locuit. Flăcările au produs pagube materiale, valoarea prejudiciului fiind estimată la aproximativ 15.000 de lei.

Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru o perioadă de 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, unde procurorii vor decide ce măsură preventivă se impune în continuare.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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