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Justitie· 1 min citire
Un bărbat a fost reținut după ce ar fi incendiat imobilul nelocuit al fratelui său
Poliție
Un conflict între doi frați a ajuns în atenția polițiștilor din județul Dolj, după ce unul dintre aceștia ar fi pătruns fără drept în curtea celuilalt și ar fi provocat un incendiu la o construcție nelocuită. Incidentul s-a soldat cu pagube materiale estimate la aproximativ 15.000 de lei.
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