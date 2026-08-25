Un bărbat a fost reținut după ce ar fi incendiat imobilul nelocuit al fratelui său

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 11:40

Un conflict între doi frați a ajuns în atenția polițiștilor din județul Dolj, după ce unul dintre aceștia ar fi pătruns fără drept în curtea celuilalt și ar fi provocat un incendiu la o construcție nelocuită. Incidentul s-a soldat cu pagube materiale estimate la aproximativ 15.000 de lei.

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