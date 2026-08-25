Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Incendiile și seceta reactivează bombele din Războaiele Mondiale

Incendiu

Incendiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 11:16
SursăRealitatea PLUS

Incendiile și seceta din Europa scot la suprafață un pericol ascuns de zeci de ani: bombe, mine și alte muniții rămase din Primul și Al Doilea Război Mondial.

Incendiile scot la iveală o amenințare ascunsă

În Franța, Belgia, Germania și Țările de Jos au fost raportate explozii provocate de muniții vechi. Căldura poate declanșa bombele îngropate, iar incendiile distrug vegetația care le-a ascuns atâta timp.

În Belgia, echipele de deminare intervin constant pentru a îndepărta arsenalul descoperit.

Autoritățile spun că, la nivel național, sunt înregistrate mii de solicitări în fiecare an.

Nu doar incendiile scot bombele la iveală.

Seceta și scăderea nivelului apelor au dezgropat relicve ale celui de-al doilea război mondiale pe fluvii precum Dunărea sau Rinul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendii de vegetatiebombe ascunserazboaie mondiale

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe