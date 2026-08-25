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Extern· 1 min citire
Incendiile și seceta reactivează bombele din Războaiele Mondiale
Incendiu
Publicat25 aug. 2026, 11:16
SursăRealitatea PLUS
Incendiile și seceta din Europa scot la suprafață un pericol ascuns de zeci de ani: bombe, mine și alte muniții rămase din Primul și Al Doilea Război Mondial.
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