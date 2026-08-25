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Guvernul Viktor Orban, în centrul unei anchete privind achiziția de ventilatoare din pandemia de COVID

Viktor Orban, fostul premier al Ungariei

Viktor Orban, fostul premier al Ungariei

Scris deDana Bărăgan
Publicat25 aug. 2026, 11:03
Actualizat25 aug. 2026, 11:04

Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei a sesizat Parchetul în legătură cu suspiciuni de fraudă și alte infracțiuni privind achiziția a aproape de ventilatoare în timpul pandemiei de COVID-19. Cifra nu este deloc mică. Din contră, vorbim de aproape 17.000 de ventilatoare. Aparatura cumpărată în 2020 pentru aproximativ 300 de miliarde de forinți (aproximativ 4,335 miliarde de lei), ar fi fost achiziționată la prețuri umflate și în cantități care depășeau necesarul realist, potrivit ministrului de Externe Anita Orban.

Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei a depus la Parchet un raport privind posibile nereguli în achiziția ventilatoarelor realizată în martie și aprilie 2020, în perioada în care instituția era condusă de Péter Szijjártó, relatează Reuters și agenția MTI.

Ministrul de resort Anita Orban a declarat marți că verificările efectuate în cadrul ministerului au scos la iveală suspiciuni privind achiziția a aproape 17.000 de ventilatoare, pentru care statul ungar ar fi plătit în total aproximativ 300 de miliarde de forinți, echivalentul a circa 964 de milioane de dolari.

Ventilatoare cumpărate la prețuri umflate

Potrivit ministrului Anita Orban, ancheta internă a indicat că au fost cumpărate mii de ventilatoare excedentare, care nu puteau fi utilizate în mod realist, la prețuri considerate excesive.

„Astăzi, în numele și cu reprezentarea Ministerului Afacerilor Externe, am depus prima plângere care a rezultat în urma procesului de verificare desfășurat în cadrul ministerului”, a declarat Anita Orban în fața jurnaliștilor.

Achizițiile au fost realizate în regim de urgență, în contextul pandemiei de COVID-19, și au fost tratate drept excepții de la procedurile obișnuite de achiziții publice.

Ce suspiciuni există?

Ministrul ungar de Externe a precizat că informațiile descoperite în cadrul anchetei aflate în desfășurare ridică suspiciuni privind o posibilă delapidare care ar fi provocat un prejudiciu patrimonial deosebit de grav, precum și alte infracțiuni.

Anita Orban susține, de asemenea, că rezultatele verificărilor pun sub semnul întrebării responsabilitatea fostei conduceri de vârf a Ministerului Afacerilor Externe.

Sesizarea Parchetului reprezintă prima plângere penală rezultată în urma procesului de verificare desfășurat în cadrul ministerului. Autoritățile urmează să stabilească dacă suspiciunile identificate în cadrul anchetei interne se confirmă și dacă există persoane care pot fi trase la răspundere.

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