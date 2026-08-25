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Extern· 2 min citire
Guvernul Viktor Orban, în centrul unei anchete privind achiziția de ventilatoare din pandemia de COVID
Viktor Orban, fostul premier al Ungariei
Publicat25 aug. 2026, 11:03
Actualizat25 aug. 2026, 11:04
Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei a sesizat Parchetul în legătură cu suspiciuni de fraudă și alte infracțiuni privind achiziția a aproape de ventilatoare în timpul pandemiei de COVID-19. Cifra nu este deloc mică. Din contră, vorbim de aproape 17.000 de ventilatoare. Aparatura cumpărată în 2020 pentru aproximativ 300 de miliarde de forinți (aproximativ 4,335 miliarde de lei), ar fi fost achiziționată la prețuri umflate și în cantități care depășeau necesarul realist, potrivit ministrului de Externe Anita Orban.
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