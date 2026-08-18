Victorie pentru grupul PACE. Ancheta privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu merge mai departe. Senatul a aprobat demersul

PACE - Întâi România anunță că demersul privind inițierea unei anchete parlamentare referitoare la întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, a trecut de un nou pas.
Anunțul a fost făcut de senatorul Ninel Peia, chestor al Senatului și membru al grupului parlamentar PACE - Întâi România, care susține că solicitarea formulată de acesta în Biroul permanent al Senatului a dus la trimiterea demersului către Comisia pentru constituționalitate.
Comisia este condusă de senatoarea Nadia-Cosmina Cerva, din partea PACE - Întâi România.
Comisia pentru constituționalitate a aprobat inițierea anchetei
Potrivit comunicatului, Comisia pentru constituționalitate a Senatului a aprobat astăzi demersul pentru inițierea anchetei parlamentare privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Elena-Simina Tănăsescu.
PACE - Întâi România consideră aprobarea un pas înainte în demersul prin care formațiunea spune că urmărește clarificarea circumstanțelor în care a avut loc întrevederea.
„La cererea mea formulată în Biroul permanent al Senatului, demersul privind clarificarea împrejurărilor întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, a ajuns în fața Comisiei pentru constituționalitate a Senatului, condusă de senatoarea Nadia-Cosmina Cerva, PACE - Întâi România.
Astăzi, Comisia a aprobat demersul pentru inițierea anchetei parlamentare. Este o victorie a PACE - Întâi România și, înainte de toate, o victorie a dreptului românilor de a afla adevărul.
Am spus de la început, nu condamnăm pe nimeni și nu pronunțăm sentințe. Vrem răspunsuri. Cine a organizat întâlnirea? Cine a pus la dispoziție biroul oficial al președintelui Senatului? În ce împrejurări s-a desfășurat întrevederea și care a fost caracterul acesteia? Le mulțumesc tuturor senatorilor din Comisia pentru constituționalitate care au susținut demersul, indiferent de apartenența politică.
PACE - Întâi România a inițiat demersul. L-am dus în Biroul permanent. Astăzi am deschis calea anchetei parlamentare. Mergem până la capăt pentru aflarea adevărului!”, spune Ninel Peia în comunicat.