Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Victorie pentru grupul PACE. Ancheta privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu merge mai departe. Senatul a aprobat demersul

Ninel Peia

Ninel Peia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 12:17

PACE - Întâi România anunță că demersul privind inițierea unei anchete parlamentare referitoare la întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, a trecut de un nou pas.

Anunțul a fost făcut de senatorul Ninel Peia, chestor al Senatului și membru al grupului parlamentar PACE - Întâi România, care susține că solicitarea formulată de acesta în Biroul permanent al Senatului a dus la trimiterea demersului către Comisia pentru constituționalitate.

Comisia este condusă de senatoarea Nadia-Cosmina Cerva, din partea PACE - Întâi România.

Comisia pentru constituționalitate a aprobat inițierea anchetei

Potrivit comunicatului, Comisia pentru constituționalitate a Senatului a aprobat astăzi demersul pentru inițierea anchetei parlamentare privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Elena-Simina Tănăsescu.

PACE - Întâi România consideră aprobarea un pas înainte în demersul prin care formațiunea spune că urmărește clarificarea circumstanțelor în care a avut loc întrevederea.

„La cererea mea formulată în Biroul permanent al Senatului, demersul privind clarificarea împrejurărilor întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, a ajuns în fața Comisiei pentru constituționalitate a Senatului, condusă de senatoarea Nadia-Cosmina Cerva, PACE - Întâi România.

Astăzi, Comisia a aprobat demersul pentru inițierea anchetei parlamentare.  Este o victorie a PACE - Întâi România și, înainte de toate, o victorie a dreptului românilor de a afla adevărul.

Am spus de la început, nu condamnăm pe nimeni și nu pronunțăm sentințe. Vrem răspunsuri. Cine a organizat întâlnirea? Cine a pus la dispoziție biroul oficial al președintelui Senatului? În ce împrejurări s-a desfășurat întrevederea și care a fost caracterul acesteia? Le mulțumesc tuturor senatorilor din Comisia pentru constituționalitate care au susținut demersul, indiferent de apartenența politică.

PACE - Întâi România a inițiat demersul. L-am dus în Biroul permanent. Astăzi am deschis calea anchetei parlamentare. Mergem până la capăt pentru aflarea adevărului!”, spune Ninel Peia în comunicat.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

paceninel peiailie bolojansimina tanasescusenat

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe