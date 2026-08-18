Victorie pentru grupul PACE. Ancheta privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu merge mai departe. Senatul a aprobat demersul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 12:17

PACE - Întâi România anunță că demersul privind inițierea unei anchete parlamentare referitoare la întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, a trecut de un nou pas.

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