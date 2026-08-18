Ciprian Ciucu a contestat controlul judiciar. Edilul general se declară nevinovat

Publicat 18 aug. 2026, 11:09 Actualizat 18 aug. 2026, 11:18 Sursă realitatea plus

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a contestat astăzi măsura controlului judiciar. Ciucu este vizat într-un dosar de luare de mită, iar faptele datează din perioada în care era primar al Sectorului 6. Acesta a declarat în fața Tribunalului că este nevinovat și că va contesta controlul judiciar de câte ori va fi nevoie.

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