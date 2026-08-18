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Politica· 1 min citire

Ciprian Ciucu a contestat controlul judiciar. Edilul general se declară nevinovat

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 11:09
Actualizat18 aug. 2026, 11:18
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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a contestat astăzi măsura controlului judiciar. Ciucu este vizat într-un dosar de luare de mită, iar faptele datează din perioada în care era primar al Sectorului 6. Acesta a declarat în fața Tribunalului că este nevinovat și că va contesta controlul judiciar de câte ori va fi nevoie.

Este dreptul meu să fac acest lucru. Fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar. Mă consider nevinovat, de aceea, împreună cu avocații, am cerut ridicarea controlului judiciar.” Întrebat dacă drumurile la instanță îi afectează programul de primar general, Ciucu a răspuns: „Nu mult, sunt dimineața. Nu mă încurcă, mă duc dimineața și după merg la muncă, a afirmat primarul general.

Referitor la acuzația de luare de mită, Ciucu a reafimat că se consideră nevinovat.

Nu pot să dau declarații în acest moment, nu am voie din partea procurorului. Când se va ajunge în instanță, dacă se va ajunge în instanță, atunci veți afla și versiunea mea. Dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Am ales să fac acest gest. Voi contesta controlul judiciar.”

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