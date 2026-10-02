117 cazuri de infecţie cu virusul West Nile şi 7 decese, raportate în România în acest an. Bilanţul INSP

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 oct. 2026, 16:39

Un număr de 117 cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost raportate în acest sezon la nivel național, dintre care 42 în București, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). În același interval, au fost înregistrate șapte decese, toate în cazul unor persoane vârstnice care prezentau comorbidități.

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