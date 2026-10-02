117 cazuri de infecţie cu virusul West Nile şi 7 decese, raportate în România în acest an. Bilanţul INSP

Un număr de 117 cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost raportate în acest sezon la nivel național, dintre care 42 în București, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). În același interval, au fost înregistrate șapte decese, toate în cazul unor persoane vârstnice care prezentau comorbidități.
117 cazuri de infecţie cu virusul West Nile şi 7 decese în aproximativ patru luni
Potrivit celui mai recent raport al Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în perioada 3 iunie – 30 septembrie au fost raportate 117 cazuri de infecţie cu virusul West Nile. Dintre acestea, 105 au fost confirmate, iar 12 au fost considerate probabile.
În acelaşi interval au fost înregistrate şapte decese, toate în rândul unor persoane vârstnice care prezentau şi alte comorbidităţi.
Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la persoanele cu vârste cuprinse între 60 şi 69 de ani (32 de cazuri), urmate de grupa 70-79 de ani (26) şi cea de 50-59 de ani (22). Au fost raportate, de asemenea, 14 cazuri la persoane de cel puţin 80 de ani, opt la grupa 40-49 de ani, câte şapte la grupele 20-29 şi 30-39 de ani şi un caz la grupa 15-19 ani.
Din totalul pacienţilor, 50 au fost femei, iar 73 dintre cazuri au fost raportate în mediul urban.
Capitala a înregistrat cele mai multe cazuri
În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiul Bucureşti – 42. Au urmat judeţele Ilfov, cu 12 cazuri, Giurgiu – 11, Călăraşi şi Ialomiţa – câte şapte, respectiv Brăila – cinci cazuri.
Alte cazuri au fost înregistrate în Teleorman (4), Galaţi (3), Prahova (3), Olt (3), Argeş (2), Cluj (2), Constanţa (2), Iaşi (2) şi Suceava (2). Câte un caz a fost raportat în Bihor, Botoşani, Buzău, Dâmboviţa, Dolj, Mureş, Satu Mare, Vaslui şi Vrancea. În cazul Harghitei, a fost raportat un caz cu expunere în altă ţară, atribuit judeţului de rezidenţă
Specialiştii recomandă populaţiei să reducă pe cât posibil expunerea la ţânţari. Printre măsurile de protecţie se numără purtarea hainelor cu mâneci şi pantaloni lungi, folosirea substanţelor repelente şi a insecticidelor în locuinţă şi în jurul acesteia, precum şi montarea plaselor de protecţie la ferestre.
De asemenea, este recomandată îndepărtarea recipientelor în care se poate acumula apă stagnantă, desecarea bălţilor din apropierea gospodăriilor şi eliminarea gunoiului menajer, pentru a reduce locurile favorabile dezvoltării ţânţarilor.