Jaf de 800.000 de euro în Snagov: o femeie a fost jefuită de două ori

Un jaf de proporții este anchetat în Snagov, după ce o femeie a rămas fără bijuterii, diamante și lingouri din aur estimate la aproximativ 800.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, locuința ar fi fost spartă de două ori, la câteva luni distanță, iar suspecții ar fi folosit de fiecare dată o metodă asemănătoare pentru a pătrunde în imobil.
În urma cercetărilor, polițiștii au identificat și reținut patru persoane suspectate că ar fi implicate în furturi.
Casa din Snagov, spartă de două ori
Potrivit anchetei, prima spargere ar fi avut loc în luna martie. Suspecții ar fi urmărit locuința înainte de a acționa și ar fi forțat ferestrele pentru a pătrunde în interior.
Din casă ar fi fost furată o parte dintre obiectele de valoare, printre care bijuterii și alte bunuri prețioase.
Câteva luni mai târziu, hoții s-ar fi întors. În iunie, aceștia ar fi pătruns din nou în locuință, folosind aceeași metodă, și ar fi intrat în alte încăperi.
De această dată, ar fi luat alte bijuterii, aflate în camere în care nu ar fi ajuns la prima spargere.
Proprietara nu se afla în România
Descoperirea furturilor a fost întârziată de faptul că proprietara nu se afla în țară în perioada în care ar fi fost comise spargerile.
Femeia a constatat ulterior că din locuință dispăruseră bunuri de mare valoare și a sesizat poliția.
Prejudiciul reclamat este unul considerabil, fiind estimat la aproximativ 800.000 de euro. Printre bunurile dispărute se află bijuterii, diamante și lingouri din aur.
Patru suspecți, reținuți de polițiști
Anchetatorii au continuat cercetările și au reușit să identifice patru persoane despre care există suspiciuni că ar fi participat la furturi.
Cei patru ar face parte, potrivit informațiilor din anchetă, dintr-un grup infracțional cunoscut în județul Ilfov.
Polițiștii au efectuat verificări pentru a stabili rolul fiecărui suspect și modul în care ar fi fost pregătite și executate cele două spargeri.
Deocamdată, bijuteriile, diamantele și lingourile de aur nu au fost recuperate.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor bunurilor care ar fi fost furate din locuința din Snagov.