Jaf de 800.000 de euro în Snagov: o femeie a fost jefuită de două ori

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 22:05

Un jaf de proporții este anchetat în Snagov, după ce o femeie a rămas fără bijuterii, diamante și lingouri din aur estimate la aproximativ 800.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, locuința ar fi fost spartă de două ori, la câteva luni distanță, iar suspecții ar fi folosit de fiecare dată o metodă asemănătoare pentru a pătrunde în imobil.

Distribuie articolul